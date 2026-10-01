IL PARTITO HA RIACQUISITO LA SEDE DI PONTE MILVIO (QUELLA DI ENRICO BERLINGUER) E VUOLE RICOMPRARE ANCHE “L’UNITÀ”. POI CI SAREBBE ANCHE DA PENSARE A VINCERE LE ELEZIONI, MA QUELLO È UN DETTAGLIO

“Quest’anno abbiamo miglior bilancio, arriviamo al voto con il massimo della nostra forza”. Lo ha annunciato il tesorire del Pd Michele Fina a Pronti per l’Italia, l’assemblea del Correntone del Pd.

“Con le opzioni del 2×1000 registrate al 30 settembre di questo anno, sommate alle scelte di ottobre che immaginiamo siano almeno equivalenti a quelle dello scorso anno, abbiamo calcolato che raggiungeremo un nuovo record del 2×1000, superando il tetto degli 11.000.000 di euro”, ha spiegato Fina.

“Ci siamo riusciti con la scelta di mettere al centro i territori trasferendo loro quota parte delle risorse e collaborare con loro. Infatti, se negli otto anni che vanno dal 2015 al 2022 è stato trasferito circa un milione ai territori, nei quattro anni che vanno dal 2023 al 2027, avremo trasferito loro oltre 7.000.000 euro”, ha chiarito ancora Fina.

Il tesoriere ha fornito una seria di numeri sul partito: le feste dell’Unità sono passate da 200 a 550, con oltre 80mila volontari e volontarie coinvolti; sul recupero dei crediti “da gente che si è data alla macchia” toccata quota 410mila euro a ottobre ’26 (300mila sottoposte a decreto o rateizzazione); il partito ha recuperato al suo patrimonio, tra le altre, anche la sede di Ponte Milvio, quella di Enrico Berlinguer, “con uno sforzo straordinario, non immaginabile fino a poco tempo fa”, ha sottolineato il dirigente dem; le piccole donazioni hanno fruttato 258mila euro. Infine, il tesoriere ha promesso: “l’Unità prima o poi dovrà tornare a casa”.

(da agenzie)