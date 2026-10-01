LO RILEVA L’ISTAT (DI CERTO UN ENTE NON OSTILE AL GOVERNO). L’IMPENNATA HA RIGUARDATO SOPRATTUTTO I PERMESSI PER FAMIGLIA (+61,2%) E QUELLI PER STUDIO (+76%) – LO SCORSO ANNO SONO CALATE DEL 15% LE RICHIESTE DI ASILO

Record dei permessi di soggiorno nel 2025. I rilasci di quelli nuovi sono stati 426.956, con un incremento del 47,2% rispetto al 2024 (quando erano stati 290.119). Si tratta del dato più elevato, segnala l’Istat, registrato nell’ultimo quindicennio subito dopo il picco del 2022 determinato dall’afflusso di profughi dall’Ucraina.

La crescita ha riguardato soprattutto i permessi per famiglia (+61,2%) e quelli per studio (+76,0%). I permessi per lavoro sono cresciuti del 45,9% e nell’83,2% dei casi sono stati concessi a uomini. In calo del 15% le richieste di asilo, respinte il 70% delle prime istanze dalle Commissioni territoriali.

(da agenzie)