IN PARTICOLARE, NEL MIRINO CI SONO OPPOSITORI POLITICI, I GIORNALISTI IN ESILIO E GLI ATTIVISTI PER I DIRITTI UMANI… LE MISURE RESTRITTIVE COLPIRANNO LE PERSONE CHE VERRANNO INSERITE IN UN APPOSITO REGISTRO PUBBLICO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RUSSA

Il braccio della repressione supera i confini della Russia. E va a colpire gli emigrati politici che hanno lasciato il paese. Il 22 luglio la Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, ha approvato in seconda e terza lettura un pacchetto di leggi che penalizza gravemente gli emigrati russi critici del regime

I cosiddetti relokant – neologismo con cui si indicano i russi emigrati in questi anni di guerra – rischiano ora la privazione di una lunga serie di diritti.

Il pacchetto di due disegni di legge era stato approvato in prima lettura già nel dicembre 2025. E ora, dopo alcune modifiche, è passato all’unanimità con 413 voti favorevoli e zero contrari.

Le restrizioni colpiranno i russi emigrati condannati per un reato penale o per un illecito amministrativo e che non hanno ancora scontato la pena o pagato la sanzione. In molti casi si tratta di articoli a sfondo politico che vengono usati per sedare ogni forma di dissenso, sia in patria che all’estero.

Il provvedimento, però, non scatta automaticamente per chiunque: il ministero della Giustizia dovrà prima inserire la persona in un apposito registro pubblico, per poi far scattare le “misure restrittive temporanee” che colpiscono, tra gli altri, chi è stato condannato — anche in contumacia — per discredito delle forze armate russe, per aver partecipato alle attività di un’organizzazione indesiderata, per aver violato la legge sugli agenti stranieri o per essersi dichiarato favorevole alle sanzioni contro Mosca.

Le restrizioni prevedono il congelamento dei conti bancari, il divieto di poter usufruire dei servizi consolari, l’impossibilità di stipulare contratti, compresi mutui e finanziamenti, il divieto di immatricolare o vendere veicoli, il divieto di ottenere un nuovo passaporto, anche in caso di scadenza di quello già posseduto, il divieto di celebrare o sciogliere un matrimonio e l’impossibilità di ottenere documenti che regolano lo status giuridico della persona come titoli di studio e certificati di nascita, indispensabili per chi cerca di regolarizzarsi al di fuori della Federazione Russa.

(da Domani)