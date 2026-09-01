I GIUDIZI POSITIVI SCENDONO DAL 36 AL 33%. NON C’E’ STATO UN EFFETTO-BOLLO SUL CONSENSO: GLI ITALIANI ALLE PRESE CON I CARBURANTI ALLE STELLE E GLI STIPENDI DA FAME SE NE FREGANO PURE DEL BURQA E DELLA MISURA DELLE GONNE

Sprofondo rosso per Elly Schlein, fiducia a picco per Giorgia Meloni: l’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24, diffuso questa mattina, è una legnata per il Pd e la premier. Il Partito Democratico, rispetto alla rilevazione del 4 settembre, scende al 21,1% (-1,1 punti), mentre Fratelli d’Italia resta stabile al 26,5% e si conferma primo partito.

Cresce bene il Movimento 5 Stelle, che sale al 13,2% (+0,6): evidentemente la chiarezza sui temi di Giuseppe Conte paga, rispetto al fumo con la manovella che caratterizza la dialettica della Schlein. Futuro Nazionale è ormai stabilmente il quarto partito con l’8,1% (+0,2): Vannacci stacca Forza Italia al 7,3% (+0,2). Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 5,9% (+0,1). La Lega registra l’incremento più consistente della rilevazione e arriva al 5,1% (+0,7).

Tra le forze minori, Azione scende al 3,4% (-0,5) e Italia Viva al 2,2% (-0,2). +Europa è stabile all’1,6%. Il Partito Liberaldemocratico cala all’1,1% (-0,2), alla pari con Ora!, che resta invariato. Noi Moderati è all’1,0% (+0,1). Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 2,4%. La quota di indecisi e astenuti è pari al 34,1%.

Niente effetto-bollo per Giorgia Meloni: gli italiani alle prese con il rientro al lavoro maledicono i costi del carburante e la difficoltà a arrivare a fine mese, e se ne fregano pure delle battaglie ideologiche su burqa e misura delle gonne: peggiora infatti anche il giudizio sull’Esecutivo. Il 59% degli italiani dà oggi una valutazione negativa del Governo Meloni. I giudizi positivi scendono al 33%, dal 36% della rilevazione precedente, e l’8% non si esprime.

(da agenzie)