RENZI INFILZA LA PREMIER: “PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU È UN DOVERE. CHE FIGURACCIA. AL SUO POSTO HA MANDATO TAJANI, NON SO SE MI SPIEGO. LEI È RIMASTA A FAR CAMPAGNA ELETTORALE IN ITALIA. PERCHÉ DOBBIAMO FARE QUESTE FIGURACCE?”

Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, parteciperà questa sera alla cena di gala organizzata dalla Camera nazionale della moda italiana per l’apertura della Fashion week milanese. L’appuntamento è alle 20.30 a Palazzo Reale, in occasione dell’inaugurazione della mostra «Dalí e la Moda», e celebra l’avvio delle passerelle, partito ieri alle 14 con lo show firmato Prada. […]

«Apprezziamo molto la vicinanza del presidente del consiglio Giorgia Meloni e, attraverso la sua presenza alla cerimonia di apertura, l’attenzione delle istituzioni verso un’industria strategica per il nostro Paese», dichiara Carlo Capasa, presidente di Cnmi-Camera nazionale della moda italiana.

«La moda italiana è una grande filiera industriale, apprezzata in tutto il mondo, che rappresenta circa il 5% del pil e conta circa un milione di occupati. In un momento segnato da forti trasformazioni economiche e geopolitiche, sentire la vicinanza delle istituzioni è particolarmente importante».

L’ultima volta che un presidente del Consiglio aveva inaugurato ufficialmente la Fashion week milanese era stato Matteo Renzi, nel 2016. In quell’anno partecipò per due edizioni consecutive, prima nel febbraio e poi nel settembre, prendendo parte agli appuntamenti organizzati per l’apertura della manifestazione. […]

E adesso ci si chiede cosa indosserà la premier. Alla sua prima Prima al Teatro alla Scala, nel dicembre 2022, Meloni aveva scelto un abito lungo in velluto blu firmato Giorgio Armani, completato da una mantella coordinata.

“Sono tutti a New York. Quasi tutti perche’ la Meloni non e’ venuta. E manda Tajani. Che figuraccia”, scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che partecipa a New York agli eventi a latere dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(da agenzie)