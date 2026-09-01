NEL GRANDE CAOS SOTTO LA MADUNINA MARIO CALABRESI PARTE IN POLE. SECONDO IL SONDAGGIO DELL’ISTITUTO IXÉ, IN CASO DI PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA PER IL SINDACO DI MILANO, L’EX DIRETTORE DI “STAMPA” E “REPUBBLICA” È IN VANTAGGIO CON UN CONSENSO TRA IL 48% E IL 53%, CONTRO IL 30-36% DI PIERFRANCESCO MAJORINO, CAPOGRUPPO DEM AL PIRELLONE
MOLTO DISTANZIATA LA VICESINDACA USCENTE, ANNA SCAVUZZO, FERMA TRA L’8 E IL 10%
I candidati a sindaco di Milano sono numerosi, tanto a destra quanto a sinistra. E attualmente non è chiaro che Pd, M5s, Avs (e forse Iv) troveranno un accordo per le primarie o su un unico nome, senza voto di coalizione.
Tuttavia l’Istituto Ixé ha sondato l’intenzione degli elettori del centrosinistra in caso di primarie considerando tre esponenti: Mario Calabresi, giornalista, ex direttore di Stampa e Repubblica, risulta in vantaggio – piuttosto ampio – su Pierfrancesco Majorino, capogruppo dem al Pirellone ed ex europarlamentare e assessore a Palazzo Marino. Molto più attardata la vicesindaca uscente, Anna Scavuzzo.
Il sondaggio è stato svolto tra il 9 e il 16 di settembre: mille gli intervistati (metodo Cati, Cami e Cawi). Tra chi dichiara che saprebbe già chi votare Calabresi otterrebbe un consenso tra il 48% e il 53%, Majorino tra il 30 e il 36, Scavuzzo tra l‘8 e il 10%. Al netto di ciò, esiste una elevata quota di indecisi, il 25%, in grado di modificare in modo consistente le percentuali di voto. […]
Per quanto riguarda la scelta del futuro sindaco, o sindaca, prevale un’intenzione di voto più orientata ad un candidato del centrosinistra (45%) che ad un candidato di centrodestra (38%), ma con uno spazio non indifferente (16%) rilevato a favore di un eventuale altro candidato, cioè non direttamente associabile alle coalizioni più tradizionali. Nonostante ciò, la previsione tra i cittadini è che vincerà un candidato del centrodestra (lo pensa il 38% dei milanesi), il 36% invece pronostica la vittoria di un candidato del centrosinistra.
(da agenzie)
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