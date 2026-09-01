THOMAS, EX AUTISTA E GUARDIASPALLE DELLA STAR DEI NEOFASCISTI INGLESI TOMMY ROBINSON, NELLE ULTIME SETTIMANE HA ANCHE ORGANIZZATO MARCE NELLE CITTÀ PORTUALI NEL SUD DELL’INGHILTERRA

Tornano le tensioni legate alle proteste anti-migranti nel Regno Unito, dove è bufera sull’estremista extraparlamentare di destra Danny Tommo: protagonista nelle scorse ore di un abbordaggio privato nelle acque della Manica – condotto a bordo di un motoscafo acquisito ad hoc dal suo movimento e propagandato sui social media – contro un gommone con a bordo presunti “clandestini” in arrivo dalla Francia, nonché di almeno un soccorritore francese.

L’episodio ha riproposto il clima di minacce denunciate da ong, ma anche da istitituzioni di soccorso in mare britanniche. Mentre si parla d’indagini di polizia e di un possibile arresto di Tommo.

Le immagini riprese dai suoi sodali lo mostrano del resto in primo piano mentre accosta la ‘small boat’, ‘avverte’ gli occupanti che starebbero “entrando in acque britanniche” e infine ne squarcia lo scafo con un coltello.

Il blitz è solo l’ultima azione estrema promossa da Daniel Thomas, alias Danny Tommo, emerso nelle ultime settimane come leader di un movimento estremista e organizzatore di marce di “incappucciati” contro i porti di Dover e di Portsmouth, approdi di sbarchi nel sud dell’Inghilterra: marce denunciate alla stregua di espressioni di “teppismo” dal governo laburista di Andy Burnham (che ha poi ordinato alla polizia una stretta nei fermi di chiunque manifesti mascherato) e criticate persino da Reform Uk, partito della destra trumpiana britannica anti-immigrazione guidato da Nigel Farage.

Tommo è indicato dai media come ex autista e guardaspalle di Tommy Robinson, tribuno dell’ultradestra nazionalista inglese processato e condannato in passato per reati di violenza di piazza, istigazione all’odio razziale o religioso e crimini comuni: noto per le posizioni islamofobe, oltre che per le simpatie che da qualche tempo raccoglie da parte di esponenti del governo israeliano di Benjamin Netanyahu.

(da agenzie)