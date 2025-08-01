HA SCAGIONATO RICCI DALLE ACCUSE DI “CONCORSO IN CORRUZIONE” PER IL QUALE L’EX SINDACO È INDAGATO; “DEL GIRO DENARO NON SAPEVA NIENTE”

I soldi? «Li prendevo io, me ne assumo la responsabilità», e «Ricci del giro denaro non sapeva niente». È stato un fiume in piena Massimiliano Santini. Durante le oltre 10 ore di interrogatorio dell’11 agosto scorso, ha collaborato con la procura ammettendo i reati che gli sono stati contestati dalla pm Maria Letizia Fucci nell’ambito dell’inchiesta sulla “Affidopoli” del comune di Pesaro.

L’amico e fido collaboratore dell’allora sindaco di Pesaro Matteo Ricci, attualmente europarlamentare e in corsa per le regionali delle Marche, scagiona l’esponente del Pd quantomeno sul tema della corruzione e, di conseguenza, dall’accusa di «concorso in corruzione», per il quale è indagato.

L’allora responsabile dei social e degli eventi dell’amministrazione pesarese ha confermato il meccanismo

attraverso cui veniva alimentato il flusso di incarichi e di denaro che finiva in parte nelle sue tasche.

Gli inquirenti avevano scoperto come negli anni del mandato a sindaco di Ricci due associazioni non profit, la “Opera Maestra” e la “Stella Polare”, create ad hoc dall’imprenditore Stefano Esposto, avevano ricevuto senza bando pubblico commesse per la realizzazione di eventi per 509 mila euro e che di questi, 109 mila erano poi tornati a Santini sotto forma di bonifici e altri benefit.

Un vantaggio economico per il responsabile dei social impossibile da negare e certificato, da Guardia di finanza e Squadra mobile, con l’acquisizione di estratti conto bancari e contratti di consulenza falsi.

Per gli affidamenti alle associazioni di Esposto era però necessario aggiustare le carte, ha spiegato il collaboratore. Cosa che ha coinvolto diverse persone, più o meno consapevoli (gli indagati sono in tutto 24), chiamate a preparare delibere, pareri e

atti amministrativi.

In questo senso ci sarebbero state delle forzature negli iter delle quali Ricci avrebbe dovuto o potuto accorgersi. Santini, con la pm Fucci ha affrontato tutte le contestazioni, spiegando il ruolo

avuto in ogni singola vicenda: dai murales per la Segre e per i medici eroi del Covid, al “cascone” per Valentino Rossi, senza dimenticare la storia dei totem per Pesaro “Capitale italiana della cultura”.

(da agenzie)