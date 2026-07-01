LE MOBILITAZIONI ERANO PARTITE DOPO IL “LEAK” DELLE DOMANDE DEGLI ESAMI DI ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ – I MANIFESTANTI NON INTENDONO FERMARSI: CONTINUERANNO A SCENDERE IN PIAZZA PER CHIEDERE RIFORME PIU’ AMPIE DEL SISTEMA EDUCATIVO INDIANO

Quando squilla il telefono, Abhijeet Dipke è sul palco di piazza Jantar Mantar, nel cuore di New Delhi, dove da settimane sono accampati i suoi «scarafaggi». Per un attimo il rumore della folla si trattiene in un silenzio carico di attesa.

Poi, l’annuncio sperato: «Il ministro dell’Istruzione si è dimesso. We have done it!», ce l’abbiamo fatta! La marea di giovani intorno esplode in un boato, gli smartphone sollevati in alto come torce per documentare una vittoria che sembrava impossibile. […]

In India, i concorsi nazionali come il Neet, per accedere alla facoltà di medicina, o come quelli per diventare funzionari pubblici, non sono soltanto esami molto competitivi. Sono per molti l’unica porta d’accesso per fuggire dalla precarietà, il culmine di anni di sacrifici familiari, notti insonni e debiti contratti per pagare i corsi di preparazione in un Paese dove la disoccupazione giovanile viaggia a doppia cifra.

Quando lo scandalo dei leak — i test venduti illegalmente — è venuto a galla a maggio, milioni di ragazzi si sono visti restringere ulteriormente quella porta, ingiustamente.

La loro rabbia è stata intercettata da Abhijeet Dipke, ingegnere indiano di trent’anni che da Boston, fresco di master in comunicazione, ha lanciato online quasi per scherzo il movimento degli «scarafaggi»

È stato il ministro ad annunciare per primo ieri il suo passo indietro: «Per impedire alle forze antinazionali di sfruttare questa situazione e preservare l’unità nazionale e garantire che il futuro di ogni studente indiano non sia compromesso da complicazioni legali», ha spiegato Pradhan su X.

Ma per gli «scarafaggi» le dimissioni del ministro sono solo l’inizio: i manifestanti continueranno a fare pressione sul governo per riforme più ampie del sistema educativo indiano, assicurano. E’ questa la prima sfida per il nuovo ministro dell’Istruzione, Pralhad Joshi, già incaricato ieri.

(da Corriere della Sera)