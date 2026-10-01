L’OGGETTO, CHE RISALE AGLI ANNI TRENTA ED E’ STATO USATO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE PER PIANIFICARE GLI ATTACCHI DELL’ESERCITO STATUNITENSE, SI È STACCATO DAL CERCHIO A CUI ERA ATTACCATO E CHE GLI PERMETTEVA DI RUOTARE SUL SUO ASSE E, CADENDO VERSO IL BASSO, SI È CONFICCATO SULLA BASE DELLA STRUTTURA, DISTRUGGENDO L’ANTARTIDE

La goffaggine del personale del Pentagono, che non ha alcuna competenza nel maneggiare oggetti fragili di antiquariato, ha infatti danneggiato, mentre lo trasportava, un prezioso mappamondo appartenuto al presidente Dwight «Ike» Eisenhower: il globo si è staccato dal cerchio a cui era attaccato e che gli permetteva di ruotare sul suo asse e, cadendo verso il basso, si è conficcato sulla base della struttura. Risultato, l’Antartide non c’è più, risucchiata nello squarcio che si è aperto nella parte inferiore del mappamondo.

L’incidente, che è stato scoperto soltanto ora dal Washington Post, è avvenuto nel febbraio scorso quando il capo del Pentagono Pete Hegseth aveva chiesto al suo staff di trasferire quel cimelio, che risale agli anni Trenta e fu usato durante la Seconda guerra mondiale dall’allora generale Eisenhower per pianificare gli attacchi dell’esercito statunitense.

Hegseth — che all’inizio del suo mandato alla guida del Dipartimento della Difesa aveva già chiesto e ottenuto da Trump il ritorno alla dicitura di Dipartimento della Guerra che fu utilizzato fino al 1947 (la ridenominazione è già in uso, anche se non ha ancora ricevuto una definitiva ufficialità) — ama rimarcare il suo profilo di ministro che ha un passato da militare in servizio attivo.

E proprio per invocare un illustre precedente gli sarebbe piaciuto adornare il suo ufficio personale con quel mappamondo che si trovava nell’edifico ed era stato usato da un ex generale poi diventato presidente degli Stati Uniti.

Un portavoce dell’esercito, sentito dal quotidiano americano, ha minimizzato l’accaduto pur riconoscendo che il danno è avvenuto durante un tentativo di trasporto del mappamondo e ha affermato che l’oggetto è in fase di restauro.

Eisenhower aveva una notevole passione per i mappamondi. Oltre a quello maneggiato con disattenzione dallo staff di Hegseth, al Pentagono ce n’è anche un altro su cui lo stesso Ike segnò a penna delle annotazioni che sono ancora visibili. E un quarto mappamondo di quel tipo fu poi regalato da Eisenhower al suo predecessore alla Casa Bianca Harry Truman e si trova ora in Missouri nella biblioteca dedicata al presidente che «chiuse» la Seconda guerra mondiale.

(da agenzie)