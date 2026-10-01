MA KIEV SMENTISCE: “NON È CAMBIATO NULLA, IL LIMITE RIMANE IN VIGORE”… UNA BANDA DI CRIMINALI CHE FA DA SPONDA A UN ASSASSINO

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato ieri all’amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, chiedendogli di rimuovere le restrizioni imposte alla versione militare del sistema satellitare Starlink utilizzato in Ucraina.

Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando funzionari statunitensi, secondo cui il sistema ha ripreso a funzionare in modo piu’ regolare nelle ore successive alla conversazione, pur senza essere stato completamente ripristinato alla piena funzionalita’.

Secondo le fonti citate dal quotidiano, Trump avrebbe espresso a Musk la propria frustrazione per il limite di velocita’ imposto al sistema, pari a circa 100 miglia orarie, che impediva ad alcuni droni d’attacco e intercettori ucraini di operare efficacemente contro gli attacchi russi.

Donald Trump non risponde a chi gli domanda se avesse personalmente chiamato Elon Musk per ripristinare la piena efficienza del sistema Starlink usato dalle forze militari ucraine. “Non voglio commentare, ma i miei rapporti con Elon sono molto buoni”, ha detto il presidente parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. “L’importante è che l’abbia ripristinato”, ha tagliato corto Trump.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottolineato l’importanza del fatto che l’amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, abbia “ripristinato” tutte le funzioni del servizio militare di Starlink in uso in Ucraina, che recentemente ha subito limitazioni nel sistema satellitare, fondamentale per difendersi dagli attacchi russi.

“Non voglio entrare nei dettagli”, ha assicurato Trump, interrogato dai media alla Casa Bianca riguardo a una presunta telefonata fatta a Musk per riattivare la configurazione abituale del sistema Starshield e si e’ limitato a dire che il suo rapporto con l’imprenditore tecnologico “e’ molto buono”.

“La verita’ e’ che, sia che abbia chiamato io o qualcun altro, non fa alcuna differenza. Dopo tutto, quello che conta e’ che lui l’abbia ripristinato”, ha aggiunto il Presidente americano.

Kiev smentisce le notizie secondo cui Trump e Musk avrebbero ripristinato le velocità di Starlink in Ucraina, determinante per le operazioni militari di Kiev nella guerra contro la Russia. “In sostanza, non è cambiato nulla da nessuna parte”, ha dichiarato un funzionario ucraino al Kyiv Independent. Il limite di velocità di 161 chilometri orari per Starlink rimane in vigore, ha precisato il funzionario.

Tale dichiarazione smentisce quanto riportato dal Wall Street Journal il 22 ottobre riguardo al fatto che la funzionalità di Starlink in Ucraina era tornata alla normalità in seguito a una telefonata tra l’amministratore delegato di SpaceX, Elon MUSK, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

(da agenzie)