IL MINISTERO DELLA DIFESA UCRAINO HA FIRMATO UNA LETTERA D’INTENTI CON LE DUE AZIENDE FINLANDESI PER AVVIARE L’ESPLORAZIONE DI POSSIBILI FORME DI COOPERAZIONE NEL SETTORE SPAZIALE

Dopo i rallentamenti di Starshield, la versione militare di Starlink, l’Ucraina punta a ridurre la sua dipendenza da SpaceX creando una propria rete di comunicazioni satellitari, insieme a Nokia e alla società aerospaziale Iceye.

In quest’ottica, il ministero della Difesa ucraino ha firmato una lettera d’intenti con le due aziende finlandesi per avviare l’esplorazione di possibili forme di cooperazione nel settore spaziale. L’annuncio è stato dato in occasione della visita del Primo Ministro finlandese in Ucraina.

All’inizio di ottobre, Iceye e Nokia hanno lanciato una collaborazione per sviluppare sistemi di comunicazione satellitare a banda larga in orbita terrestre bassa – sicuri, sovrani e ad alte prestazioni – destinati ai governi.

Tali sistemi sono pensati per supportare diverse tipologie di missione, dalla difesa e sicurezza delle frontiere ai servizi di emergenza e alla gestione delle catastrofi. Basati su tecnologie europee affidabili, i sistemi di comunicazione satellitare sviluppati congiuntamente garantiranno alle nazioni la proprietà e il controllo dei satelliti, del segmento di terra e dei terminali.

“La guerra moderna ha dimostrato che avere comunicazioni affidabili è una questione di sicurezza nazionale”, ha detto Volodymyr Zelenskyy, la cui dichiarazione è riportata anche in un comunicato di Iceye. “Dobbiamo poter contare su capacità che siamo in grado di controllare.

La lettera di intenti tra il Ministero della Difesa, Iceye e Nokia rappresenta un passo importante in questa direzione”

(da agenzie)