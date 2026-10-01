A NOVE GIORNI DALLE ELEZIONI DI METÀ MANDATO, IL TASSO DI GRADIMENTO COMPLESSIVO VERSO IL PRESIDENTE CONTINUA AD ATTESTARSI ATTORNO AL 32%, VICINO AL SUO MINIMO STORICO

Il sostegno verso Donald Trump tra gli elettori americani di età compresa tra i 18 e i 34 anni crolla al 21%. Lo rivela l’ultimo sondaggio della Cnn.

Il tasso di gradimento complessivo verso il presidente continua ad attestarsi attorno al 32%, sempre vicino al suo minimo storico quando mancano nove giorni alle elezioni di metà mandato.

Nonostante le mosse disperate sul fronte Ucraina e Iran, l’elettorato repubblicano non ha più fiducia nel presidente, tanto è vero che molti esponenti del partito in corsa per il Congresso hanno condotto una campagna elettorale senza mai citare Trump o addirittura prendendo le distanze da lui, per cercare di fermare l’emorragia di consensi vers il partito.

(da agenzie)