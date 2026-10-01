CON IL SOCCORSO MELONIANO, LA FORMAZIONE DI RIZZO POTRÀ BYPASSARE LO SCOGLIO DELLE SEIMILA FIRME NECESSARIE PER PRESENTARE ALLE ELEZIONI UNA LISTA CHE NON ABBIA GIÀ UNA RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE, NORMA PREVISTA DAL MELONELLUM – È UNA MOSSA IN FUNZIONE ANTI-CAMPO LARGO DA PARTE DEI FRATELLINI D’ITALIA, CHE PUNTANO A SOTTRARRE VOTI A SINISTRA IN VISTA DI UNA BATTAGLIA ELETTORALE IN CUI SI COMBATTE FINO ALL’ULTIMO CONSENSO

Una componente sta per nascere al Senato, grazie al prestito di un senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Guidi, che consentirebbe il debutto parlamentare del movimento di Marco Rizzo, “Italia domani”, in vista di una sua eventuale corsa alle urne.

A confermarlo all’ANSA è lo stesso Guidi: “Esattamente come hanno fatto altri gruppi parlamentari e altri deputati e senatori, la mia adesione avviene esclusivamente per spirito di solidarietà nei confronti di chi si trovava in una situazione di difficoltà, a prescindere da qualsiasi condivisione del programma.

E inoltre, avviene su richiesta dei civici marchigiani anche per le mie origini. La formazione di Rizzo, ex militante del Pci e fondatore del Partito comunista, inizialmente si chiamava “Civici Marche” e di recente ha cambiato nome diventando appunto “Italia domani”.

Con l’aiuto di FdI, potrebbe bypassare il numero di firme necessario per candidarsi con la nuova legge elettorale che ha alzato da 1.500 a 6.000 le firme da presentare in ogni collegio plurinominale per candidare una lista che non abbia già una rappresentanza parlamentare.

(da agenzie)