“IL VERGOGNOSO SUMMIT DI TRUMP E PUTIN È ANDATO PEGGIO DI COME PENSAVAMO. PUTIN VUOLE CONGELARE LE LINEE DI BATTAGLIA, AVERE ULTERIORE TERRITORIO A EST E ASSICURARSI CHE L’UCRAINA NON POSSA PIÙ AUTOGOVERNARSI. TUTTO QUI. E QUESTO ‘PANINO DI MERDA’ È STATO SERVITO A ZELENSKY” … “È DISGUSTOSO CHE TRUMP CERCHI DI SVENDERE PEZZI DELL’UCRAINA, E POI DICA A ZELENSKY: “ADESSO SPETTA A TE CHIUDERE L’ACCORDO”. NO, VAFFANCULO…”



Abbiamo saputo qualcosa in più su ciò che accadeva dietro le quinte al vertice Trump- Putin, se così lo vogliamo chiamare, in Alaska. E si scopre che è stata una resa ancora più umiliante di quanto sembrasse ieri sera — e già ieri sera sembrava parecchio umiliante.

Quindi ricapitoliamo, per chi se lo fosse perso. C’è stata una

conferenza stampa congiunta, credo. Una conferenza stampa in pieno stile russo dopo l’incontro, in cui ha parlato Putin e subito dopo Trump ieri sera.

La principale conclusione era che si trattava di un clamoroso “nulla di fatto”. Si sono limitati a lodarsi a vicenda. Putin ha vinto solo per il fatto di essere lì, trattato come un pari, con Trump che lo ha elogiato e che ha mentito di nuovo sul cosiddetto “Russia hoax”.

La bufala Russia, Russia, Russia. Certo, questo lo ha reso un po’ più difficile da gestire, ma Putin lo ha capito. Credo che nella sua carriera abbia visto di tutto. Putin ha potuto esporre le sue lamentele sull’Ucraina e sull’Occidente.

Quindi, non c’era nulla di sostanziale e sembrava, fino a venerdì sera, che questo incontro fosse uno zero assoluto, una di quelle riunioni che potevano essere un’email. Da allora, però, abbiamo saputo che cosa è stato discusso dietro le quinte, dove Trump e Putin hanno detto di aver fatto progressi. E non è forse lo scenario peggiore per l’Ucraina, ma ci siamo molto vicini.

È un tradimento totale e vergognoso da parte degli Stati Uniti, da parte di Trump, Rubio e Witkoff.

Trump ha aggiunto l’insulto al danno, e probabilmente la parte più grottesca di tutto questo disastro è arrivata durante la sua intervista con Sean Hannity dopo il vertice. Per capire quanto male Trump abbia trattato Zelensky durante quell’incontro, è importante capire il retroscena che non conoscevamo ieri sera,

cioè cosa aveva chiesto Putin nell’incontro.

Questa informazione arriva dal Financial Times. Quindi grazie a Christopher Miller, Amy McKinnon e Max Seddon per il loro articolo, il cui titolo era: “Putin ha chiesto che l’Ucraina cedesse Donetsk e Luhansk in cambio del congelamento del resto della linea del fronte”. Vi leggo un passaggio.

“Trump ha comunicato le richieste di Putin in un messaggio a Zelensky sul suo volo di ritorno dall’Alaska, oltre che in una telefonata con i leader europei sabato mattina. Li ha esortati a lavorare a un accordo, i cui contorni ricalcano in buona parte ciò che Putin sta chiedendo.

Per contesto: Donetsk e Luhansk sono a est. Attualmente la Russia controlla circa il 70% di Donetsk. Quindi chiederebbe all’Ucraina di cedere aree che in realtà nemmeno controlla.

Trump, rilanciando la propaganda russa, ha riferito che Putin gli aveva detto che ottenere il resto di Donetsk sarebbe stato facile, non un grosso problema, e che la Russia avrebbe potuto farlo quando voleva. È un’assurdità, ovviamente, chiunque segua le notizie sa che Putin prova a occupare Donetsk da oltre dieci anni, e se fosse stato facile lo avrebbe già fatto.

Ancora una volta, anche nei suoi commenti a margine, Trump non fa che rafforzare Putin e rilanciarne i punti di propaganda, demolendo Zelensky. Dunque, Putin vuole Donetsk e Luhansk e, in aggiunta, il congelamento della linea del fronte a sud, nella regione di Kherson e aree circostanti già occupate. E oltre a

questo, Putin vuole ancora una volta “risolvere le cause profonde del conflitto”.

Qui voglio fermarmi un attimo, perché anche tra i commentatori del Bulwark c’è chi ha criticato la mia ironia sulle “cause profonde” della guerra. Alcuni sembrano aver ceduto alla propaganda russa e credono che la guerra sia cominciata perché l’Ucraina stava flirtando troppo con la NATO, o perché l’Occidente aveva troppi armamenti in Europa orientale, o altre sciocchezze. È tutta fandonia.

La vera causa di questa guerra è che Vladimir Putin è un maniaco omicida e megalomane che vuole reingegnerizzare l’URSS, colonizzare i Paesi vicini e prendersi più potere possibile per sé stesso, alimentando il suo ego e l’immagine di “grande leader” che riporta la Russia alla gloria. Punto. Se Putin domani dicesse ai suoi soldati di tornare a casa, la guerra finirebbe. Non c’è altro.

Quello che Putin intende con “cause profonde” è che non vuole più che l’Ucraina abbia un’autonomia di governo. Vuole limitarne le alleanze militari ed economiche con l’Occidente, vuole che i Paesi occidentali ritirino asset militari dalla regione e ottenere garanzie che un futuro leader ucraino eletto liberamente non possa orientare il Paese verso l’Occidente. In sostanza, vuole trasformare l’Ucraina in uno Stato fantoccio della Russia.

È una richiesta assurda e folle. Se Marco Rubio avesse ancora coraggio, gli direbbe: “La nostra richiesta è che tu lasci l’Ucraina

e non ci torni più, e allora forse potrai commerciare il tuo petrolio per non fallire”. Questo dovrebbe essere il piano di partenza.

Ora sappiamo che Putin vuole congelare le linee di battaglia, avere ulteriore territorio a est e assicurarsi che l’Ucraina non possa più autogovernarsi. Tutto qui. E questo “panino di merda” è stato servito a Zelensky.

E torniamo a Trump. Dopo quell’incontro, Trump ha detto che avevano fatto progressi. Progressi su cosa, esattamente? Putin che cosa ha ceduto? Nulla. Trump lo ha chiamato “progresso”. Poi nell’intervista con Hannity ha detto: “Sono stati concordati molti punti, ma non così tanti. Uno o due punti significativi, ma credo si possa arrivare a un accordo. Ora tocca a Zelensky farcela. E anche alle nazioni europee, ma tocca a Zelensky”.

Ora tocca a Zelensky “farcela”? A fare cosa? A consegnare il suo Paese? Vuoi che si prostri come hai fatto prostrare i soldati americani davanti a Putin? Che significa? No. Tocca a te sostenere il nostro alleato, rafforzarlo, perché Putin capisca che non può invadere Paesi liberi a piacimento. È disgustoso che Trump cerchi di svendere pezzi dell’Ucraina e la sua indipendenza, e poi dica a Zelensky: “Adesso spetta a te chiudere l’accordo”. No, vaffanculo.

Siamo tornati al punto dell’incontro nello Studio Ovale, quando Trump e Vance pressavano Zelensky a fare concessioni per permettere a “Donnie” di prendersi un Nobel per la pace.

Pressiamo il nostro alleato, lo umiliamo, lo intimidiamo, mentre vezzeggiamo il nostro nemico, l’aggressore. Questo sta facendo il presunto leader del mondo libero. Patetico.

Il prossimo passo ora è che Zelensky tornerà in America, e ci sarà la cosiddetta “coalizione dei volenterosi”, cioè gli europei che vogliono ancora difendere i propri territori. Intanto Trump manderà suoi surrogati a fare interviste domenica. Poi lunedì pomeriggio Zelensky dovrebbe andare a Washington a incontrare Trump. Chissà se andrà meglio dell’ultima volta.

Trump dice: “Abbiamo dato 350 miliardi, abbiamo dato equipaggiamento militare, siete stati coraggiosi, ma avete usato il nostro equipaggiamento. Senza di noi non ci sarebbe speranza”. Forse c’è da sperare solo perché Trump tende a fare quello che gli dice l’ultima persona con cui ha parlato. Ma la situazione è pessima. Zelensky non ha alternative se non provare.

Insomma, uno spettacolo in Alaska che da “umiliante nulla di fatto” si è trasformato in un tradimento grottesco di tutto ciò che l’America dovrebbe rappresentare. Non troppo diverso da Helsinki 2018, quando Trump disse: “Il presidente Putin ha detto che non è stata la Russia. Io non vedo perché dovrebbe esserlo”.

Eccoci di nuovo lì. Monitoreremo i talk show della domenica per vedere se emergono novità. Se ci saranno sviluppi, io o un mio collega torneremo a parlarne. Grazie a tutti per averci seguito. Dite ai vostri amici: “Fuck Donald Trump”. A presto.

Tim Miller

(da The Bulwark)

