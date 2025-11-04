UN BEL BINOMIO, IL PATTO RISCHIANO DI FARLO ALL’UCCIARDONE



Un nuovo accordo politico aveva preso forma in Sicilia in vista delle prossime elezioni politiche del 2027, con un patto di collaborazione tra Salvatore Cuffaro, leader della Nuova Democrazia Cristiana, e Matteo Salvini, segretario della Lega. Durante la terza edizione della Festa dell’Amicizia, organizzata dal partito di Cuffaro, è stato ufficializzato un impegno a collaborare a livello nazionale tra Dc e Lega, con l’intenzione di portare la Sicilia al centro della scena politica italiana.

La strategia prevede la formazione di liste separate per l’Assemblea Regionale Siciliana, ma con una visione comune che mira a valorizzare il ruolo dell’Isola nel panorama politico nazionale.

A confermare l’accordo, il deputato regionale della Lega, Vincenzo Figuccia, ha sottolineato come la Sicilia rappresenti un nodo cruciale nel progetto del Carroccio. L’obiettivo, ha spiegato Figuccia, è quello di rendere la Lega il primo partito§dell’isola, un traguardo che si vuole raggiungere attraverso un’alleanza con forze centristi e cattoliche, basata su valori condivisi di responsabilità e sviluppo.

Tuttavia, l’intesa tra Cuffaro e Salvini è limitata alle elezioni politiche del 2027. Lo stesso Cuffaro ha chiarito che non ci sono piani di replicarla nelle prossime elezioni regionali. “Il nostro approccio è quello di umanizzare la politica, mettere al centro la persona e il bene comune, con una particolare attenzione ai più vulnerabili. La politica deve essere una sfida ideale, non una battaglia di potere”, ha dichiarato l’ex presidente della Regione Sicilia.

(da agenzie)

