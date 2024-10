ALFIERI (PD) LA GELA: “NON ACCETTIAMO LEZIONE DI STILE DA LEI, FAREMO GLI INTERESSI DELL’ITALIA, A DIFFERENZA DI QUANTO FECE LEI IL 5 SETTEMBRE 2019 CHIAMANDO ADDIRITTURA LA PIAZZA PER DIRE NO A GENTILONI COMMISSARIO”



“Sapevo già che il gruppo del Pd è favorevole alla Commissione von der Leyen e credo sia favorevole anche al fatto che all’Italia venga riconosciuta una delega importante come quella di Raffaele Fitto e la vicepresidenza esecutiva. Sono certa che questa sarà la vostra posizione, ma se questa è la vostra posizione, senatore Delrio, credo dobbiate parlare con il vostro gruppo al Parlamento europeo. Perché nelle ultime settimane al Parlamento europeo il gruppo dei socialisti ha cercato di far spostare l’audizione di Fitto come ultimo dei vicepresidenti, dicendo che non avrebbe accettato che all’Italia fosse riconosciuta la vicepresidenza esecutiva”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, rivolgendosi ai senatori del Pd.

“In Italia facciamo opposizione a Fitto, ma sapremo comportarci di conseguenza difendendo gli interessi italiani in quel consesso. Il nostro voto sarà sempre nell’interesse dell’Italia e sapremo comportarci in maniera diversa da come avete fatto voi chiamando la piazza”.

Così Alessandro Alfieri, senatore del Pd replicando alla premier Giorgia Meloni sul voto a Raffaele Fitto come commissario europeo. Alfieri l’ha detto intervenendo in Aula, al Senato, dopo le comunicazioni della premier Meloni sul prossimo Consiglio Ue ricordando che proprio Meloni, da leader di Fratelli d’Italia, “il 5 settembre 2019 chiamò addirittura alla piazza contro gli inciuci scrivendo ‘no grazie a Gentiloni’ (come commissario Ue, ndr). Per amore di verità, noi non accettiamo lezioni di stile, noi sappiamo come comportarci”.

(da agenzie)

