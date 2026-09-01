UN ADDIO CHE ARRIVA ALLA VIGILIA DELL’ATTESA RIPRESENTAZIONE DELLA DELIBERA ALLA COMMISSIONE CIPESS, DOPO CHE LA CORTE DEI CONTI NELL’OTTOBRE DEL 2025 HA BOCCIATO LA PRIMA VERSIONE DELL’ATTO SOLLEVANDO DIVERSE ANOMALIE

Proprio nel momento più delicato per il grande “sogno” del Ponte, la società Stretto di Messina perde uno dei dirigenti apicali che più ha seguito l’iter, dalla decisione del governo di rimettere in pista la vecchia spa e i vecchi contratti con Eurolink a oggi. Valerio Mele, Direttore tecnico della Stretto di Messina, lascia dal primo ottobre il ruolo per tornare in Anas con un altro incarico di alto profilo.

LA’addio immediato del direttore tecnico di un’opera da 13 miliardi sarà un problema comunque. Un addio che arriva alla vigilia dell’attesa ripresentazione della delibera al Cipess, dopo che la Corte dei conti nell’ottobre del 2025 ha bocciato la prima versione dell’atto sollevando diverse anomalie.

Il ministero delle Infrastrutture e la Stretto di Messina hanno preso l’impegno di rivedere il documento per ripresentarlo al Comitato interministeriale, e non sono mancati anche qui degli inciampi. Tra le motivazioni della bocciatura della prima delibera, la Corte dei conti segnalava il mancato parere sul progetto definitivo da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il parere è arrivato in agosto e ha previsto oltre 400 prescrizioni e nuove verifiche da fare anche prima del passaggio al progetto esecutivo che consente l’apertura dei primi cantieri. Non a caso la delibera nuova da portare al Cipess ancora non c’è, anche se fonti ministeriali assicurano che arriverà a breve, entro ottobre probabilmente.

Ma già a palazzo Chigi, in vista della manovra di bilancio che lancerà l’anno elettorale, si ragiona di come utilizzare il tesoretto del Ponte, che impegna al momento solo nei conti dello Stato circa 10 miliardi di euro da qui al 2036.

(da Repubblica)