COMPAGNA DEL GOVERNATORE DELLA CALABRIA, IL FORZISTA ROBERTO OCCHIUTO, SIRACUSANO È STATA “SPOGLIATA” DALL’IA: INDOSSA UNA GIACCA DOVE SOTTO SI VEDE SOLTANTO IL REGGISENO… NELLA FOTO FARLOCCA RILANCIATA DA VANNACCI CI SONO FABIO ROSCIOLI, CANDIDATO DEL CENTRODESTRA A REGGIO CALABRIA, E CLAUDIO LOTITO

Il post appare su Fb, venerdì 25 settembre, nel pieno della campagna per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria: in gioco c’è il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro (Fi), eletto sindaco.

«Reggini, andate a votare!», scrive Roberto Vannacci in vista del primo test elettorale per pesare i voti di Futuro Nazionale, la sua creatura politica dopo il divorzio dalla Lega. «Le elezioni suppletive del 27 e 28 settembre sono l’ultimo treno per la dignità di questa terra», chiama a raccolta l’ex generale».

Al netto del testo il tema del messaggio politico diventa la foto, che ritrae, da sinistra, Matilde Siracusano, sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento, il candidato Fabio Roscioli, tesoriere nazionale di Forza Italia, vicinissimo alla famiglia Berlusconi, e poi Claudio Lotito, nuovo patron della Reggina Calcio.

Un’immagine falsificata. Siracusano, nata a Messina nel 1985, ex partecipante di Miss Italia, forzista, dal novembre 2022 sottosegretaria di Stato nel governo Meloni e compagna del governatore della Calabria Roberto Occhiuto, con cui ha un figlio, è ritratta in abiti ricreati artificialmente.

Una scollatura ben più profonda – quella scelta e pubblicata sul profilo ufficiale di Vannacci – rispetto alla foto originale circolata spesso online. Pare, anzi, che la sottosegretaria sia stata spogliata anche del top, e che sotto la giacca sia rimasto solo il reggiseno.

(da Corriere della Sera)