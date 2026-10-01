TUTTO DIPENDERÀ DA QUANTI CONSENSI RACCOGLIERÀ LO SFIDANTE GARAVAGLIA, VICINISSIMO A GIORGETTI… NELLA MOZIONE DI COMPROMESSO APPROVATA DAL CONGRESSO SI PARLA DELLA “QUESTIONE SETTENTRIONALE” COME “PILASTRO IRRINUNCIABILE” – IL VICESEGRETARIO USCENTE, CLAUDIO DURIGON, PUNZECCHIA QUEL CACADUBBI DI ZAIA, CHIEDENDO UN SUO COINVOLGIMENTO NELLA NUOVA SEGRETERIA POLITICA: “LUCA, ADESSO METTICI LA FACCIA”

Quanto è davvero profonda la frattura? Un’indicazione arriverà dal voto di oggi. Gli allibratori interni (quelli favorevoli al candidato della minoranza) sostengono che potrebbe finire 70 a 30 per Salvini. L’altra incognita è come voterà il ministro Giancarlo Giorgetti, seduto accanto a Salvini in felpa e jeans. Un militante storico come Elio Fagioli non ha dubbi: «Sicuro sceglie Garavaglia».

Per capire cosa potrà succedere da domani, però, al di là dei numeri è interessante notare l’inedita sintonia tra il il ras del centro-sud Durigon e il doge del nord-est Zaia, mister preferenze in Veneto con oltre 200 mila voti. Dal palco, il primo invita il compagno di partito a metterci la faccia e a entrare nella nuova segreteria politica.

«Sono un militante e non ho mai cercato incarichi» è la risposta interlocutoria arrivata a stretto giro. A colpire, però, è soprattutto lo scambio di battute davanti alla sala stampa: «C’è un nuovo asse?» chiedono i cronisti. «Io sono sempre stato veneto», risponde Durigon giocando con l’origine del suo cognome. «Asse? Semmai uno stecchetto», dice ironicamente Zaia. Poi, vicini per un paio di scatti davanti ai fotografi, scherzano: «Dovremmo fare un partito insieme. I voti li abbiamo».

Il congresso della Lega «di lotta e di governo» è diventato il luogo in cui i salviniani hanno accusato i dissidenti silenziosi di parlare troppo in pubblico, cioè di criticare Matteo Salvini alimentando così la narrazione di un partito diviso.

Claudio Durigon, già vice del Capitano, l’ha spiegata così: «Andare sui giornali a screditarci non è gioco di squadra. Da oggi si deve ripartire con un altro spirito». E il mood si capisce quale sarà quando annuncia che «sono convinto che Salvini vorrà Luca Zaia in segreteria».

In pratica il più ortodosso degli autonomisti al fianco del segretario che ha portato la Lega verso i lidi nazionalisti. Zaia dal canto suo ha risposto vago, «Vedremo». La segreteria di cui parla Durigon è la prima vera novità dell’assemblea, che ha votato all’unanimità l’istituzione della segreteria politica che affiancherà il segretario: qualcuno vede questa nuova creatura come una forma di commissariamento futuro di Salvini. […]

Il congresso, il cui slogan «di lotta e di governo» non ha entusiasmato gli alleati dell’esecutivo, doveva farsi ma come molti dei nordisti pensavano sarà una semplice passerella. Nonostante la candidatura di Massimo Garavaglia, uomo di Giancarlo Giorgetti che incarna l’ala autonomista, messa in minoranza dal nuovo corso nazionalista in questi lunghi anni di regno salvianiano.

Che Garavaglia possa vincere, però, lo escludono tutti. Piuttosto dipende da come perderà. Se sarà una sconfitta rovinosa, Salvini ne uscirà rafforzato e l’ala nordista, compresi i governatori regionali in rivolta, dovranno farsene una ragione una volta per tutte.

Dovranno arrendersi al fatto che il Capitano (turbato dai flop ministeriali sui trasporti e dai consensi crollati) ai leghisti piace così com’è. Ma se Garavaglia raccoglierà abbastanza consensi – l’asticella tra i suoi sostenitori fissa il numero della sconfitta di successo al 30 per cento – allora le cose dovranno cambiare: «Il segretario dovrà tenerne conto», dice un dirigente molto vicino al governatore Attilio Fontana. E nascerebbe così per la prima volta un qualcosa che assomiglierebbe a una corrente interna.

Garavaglia è un parlamentare della Lega da una vita. È stato assessore al bilancio in Regione Lombardia, sottosegretario al ministero dell’Economia nel governo Conte I, ministro del Turismo con Mario Draghi, ma nonostante gli incarichi non è uno dei volti noti della Lega.

I numeri su cui si baserà il congresso federale straordinario sono semplici. A votare per il nuovo segretario saranno 700 persone. Parlamentari, ministri, assessori, consiglieri regionali e delegati dalle varie sedi locali del partito.

Metà del gruppo arriva dal nord Italia, l’altra metà dal centro e dal sud. Per i leghisti che stanno guardando da vicino i numeri, le regioni settentrionali dovrebbero essere ovviamente quelle più favorevoli a Garavaglia. Per riuscire a contare nel futuro della Lega, lo sfidante di Salvini dovrebbe però ottenere numeri molto alti al nord. Perché tutti lo sanno dentro la Lega, salviniani e non, che al centro e al sud il segretario uscente farà il pieno di consensi, dunque serve il contributo settentrionale.

Il compromesso tra federalisti e nazionalisti della Lega potrebbe in realtà già in parte essere scritto su carta, contenuto in una delle mozioni presentate al congresso. Al fianco delle varie istanze presentate dalle due fazioni, ce n’è una che cita la questione settentrionale come «pilastro irrinunciabile di un progetto politico nazionale basato sull’attenzione alla specificità di ogni territorio». È la cosiddetta mozione nord: chiede la «piena attuazione del federalismo» e dichiara indispensabile una «riforma costituzionale federalista».

Al di là delle richieste, già note, la mozione porta la firma di entrambe le anime leghiste. Ventitré persone in tutto: dai dissidenti Fontana, Fugatti, Fedriga ai salviniani Stefani e Molinari.

La mozione che per ora mette d’accordo tutti non prevede solo promesse per una maggiore attenzione al nord, ma anche qualcosa di molto pratico, che Salvini ha promesso di fare a Roma: l’eliminazione dei limiti di mandato per i governatori regionali.

Si vedrà, perché di mezzo ci sono le elezioni parlamentari e gli equilibri potrebbero cambiare, ma questo è ciò che è riuscito a mettere sul tavolo Salvini finora per cercare di sedare la rivolta interna. Un’apertura ai dirigenti del nord, una promessa di esaudire le loro richieste. In ballo, è bene ricordarlo, ci sono i posti da capilista nelle liste per le prossime politiche, posti bloccati, garantiti, che potrebbero servire per silenziare qualche dissidente.

(da La Stampa)