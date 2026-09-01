IN CASO DI ALLEANZA CON VANNACCI MOLTI ELETTORI DI CENTRODESTRA SI ASTERREBBERO O NON ANDREBBERO A VOTARE… FDI TIENE, CALANO PD E FORZA ITALIA, VANNACCI ALL’8,8%, LA LEGA CROLLA AL 4,7%

Fratelli d’Italia si conferma stabile al 26,4%, mentre arretra la Lega, stimata al 4,7%. In calo anche Forza Italia, oggi al 7,3%. Cresce invece Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che guadagna l’1,7% e raggiunge l’8,8%. È il quadro che emerge dal nuovo sondaggio Ipsos, oggi illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera.

Sul fronte dell’opposizione, il Partito democratico scende al 19,5%, con una flessione dello 0,6%. Restano stabili il Movimento 5 Stelle, al 14,5%, Alleanza Verdi e Sinistra, al 6,3%, e Azione, al 3%. Italia Viva è al 2,1%, in calo dello 0,2%, mentre cresce +Europa, che sale al 2,1% con un incremento dello 0,7%.

Le coalizioni in vista delle elezioni

I numeri riportano inevitabilmente il confronto sulle possibili alleanze in vista delle elezioni. La somma dei partiti del centrodestra, senza Vannacci, si ferma al 39,4%, in calo di oltre un punto, mentre quella del centrosinistra allargato arriva al 44,5%. La semplice somma delle percentuali, tuttavia, non coincide necessariamente con la stima delle coalizioni. Nel caso considerato dal sondaggio, il campo largo viene stimato al 43,9%, qualche decimale al di sotto della somma dei singoli partiti. Il centrodestra tradizionale, invece, si attesterebbe al 38,7%, anche in questo caso con una percentuale inferiore rispetto alla somma aritmetica.

Diverso lo scenario con l’ingresso di Vannacci nella coalizione di centrodestra, che arriverebbe al 45,7%, mentre il campo largo si attesterebbe al 45,2% (anche in questo caso, però, la percentuale della coalizione di centrodestra risulterebbe inferiore alla somma dei singoli partiti, mentre quella progressista sarebbe leggermente superiore). Il dato evidenzia quindi una distanza molto ridotta tra i due schieramenti nello scenario considerato dal sondaggio. La presenza di Vannacci modificherebbe gli equilibri complessivi, ma non determinerebbe da sola un distacco significativo tra le due coalizioni.

Il gradimento dei leader politici

Per quanto riguarda il gradimento dei leader, Antonio Tajani arretra di due punti, dal 26% al 24%, mentre Vannacci passa dal 21% al 19%, nonostante la crescita registrata dal suo partito. Ora non resta che entrare nel vivo della campagna elettorale.

(da Corriere della Sera)