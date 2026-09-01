“VANNACCI MI HA SPOGLIATA, LO DENUNCIO”: LA SOTTOSEGRETARIA FORZISTA MATILDE SIRACUSANO, COMPAGNA DEL GOVERNATORE DELLA CALABRIA OCCHIUTO, ANNUNCIA UN’AZIONE LEGALE CONTRO L’EX GENERALE, CHE HA CONDIVISO SUI SOCIAL UNA FOTO FAKE, REALIZZATA CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CHE LA RITRAE IN REGGISENO SOTTO LA GIACCA
“CHE COSA VILE, NON PENSAVO SI POTESSE ARRIVARE A UN LIVELLO COSÌ BASSO PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE. QUELLO CHE HA FATTO È REATO. NON SI PUÒ CONSENTIRE A NESSUNO, FIGURIAMOCI A QUALCUNO CHE CHIEDE, ANZI MINACCIA, DI ANDARE IN PARLAMENTO”
“Vorrei dire che sono senza parole. In realtà qualche parola ce l’avrei. In siciliano, della mia terra. Molto chiara e netta. Ma poiché io rappresento l’istituzione, e ho il dovere di contenere sia l’irritazione sia la pena, per ora diciamo che si muoveranno i miei avvocati. Comunque è un attacco scadente che qualifica pienamente chi lo ha fatto”
Matilde Siracusano contro l’ultima aggressiva ‘impresa’ del generale Vannacci: l’aspirante leader ha postato sui suoi social un’immagine della esponente del governo seduta a tavola e spogliata sul décolleté attraverso l’intelligenza artificiale.
Sottosegretaria Siracusano, lei conosce Vannacci?
“No. Per nulla. È capitato forse di incrociarne le gesta o le provocazioni in qualche talk politico. Ma non l’ho mai conosciuto”.
Cosa ha pensato nell’immediato?
“Che cosa vile. Ma nel senso più pieno e anche etimologico: cosa povera, che non vale nulla. È assurdo doversi occupare, e nel 2026, di questi mezzucci usati contro gli avversari… Davvero non pensavo si potesse arrivare a un livello così basso per fare campagna elettorale. Spogliare con un software la compagna del presidente della Regione e trasformarla in uno strumento di propaganda è una cosa che trovo peraltro ridicola, oltre che profondamente grave”.
Lei denuncerà Vannacci?
“Certo. Ne ho già parlato con i miei avvocati. Quello che ha fatto è reato. Non si può consentirlo a nessuno, figuriamoci a qualcuno che chiede, anzi minaccia, di andare in Parlamento”.
E l’idea che ci potrebbe essere un’alleanza alle Politiche tra Vannacci e il vostro centrodestra?
“Beh. Sarebbe un problema serio. E naturalmente non solo per quest’ultimo, comunque emblematico episodio. Io avevo già espresso, anche prima di questa caduta, tutte le mie perplessità sull’ipotesi di un’alleanza con Vannacci…”
(da Repubblica)
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