“CHE COSA VILE, NON PENSAVO SI POTESSE ARRIVARE A UN LIVELLO COSÌ BASSO PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE. QUELLO CHE HA FATTO È REATO. NON SI PUÒ CONSENTIRE A NESSUNO, FIGURIAMOCI A QUALCUNO CHE CHIEDE, ANZI MINACCIA, DI ANDARE IN PARLAMENTO”

“Vorrei dire che sono senza parole. In realtà qualche parola ce l’avrei. In siciliano, della mia terra. Molto chiara e netta. Ma poiché io rappresento l’istituzione, e ho il dovere di contenere sia l’irritazione sia la pena, per ora diciamo che si muoveranno i miei avvocati. Comunque è un attacco scadente che qualifica pienamente chi lo ha fatto”

Matilde Siracusano contro l’ultima aggressiva ‘impresa’ del generale Vannacci: l’aspirante leader ha postato sui suoi social un’immagine della esponente del governo seduta a tavola e spogliata sul décolleté attraverso l’intelligenza artificiale.

Sottosegretaria Siracusano, lei conosce Vannacci?

“No. Per nulla. È capitato forse di incrociarne le gesta o le provocazioni in qualche talk politico. Ma non l’ho mai conosciuto”.

Cosa ha pensato nell’immediato?

“Che cosa vile. Ma nel senso più pieno e anche etimologico: cosa povera, che non vale nulla. È assurdo doversi occupare, e nel 2026, di questi mezzucci usati contro gli avversari… Davvero non pensavo si potesse arrivare a un livello così basso per fare campagna elettorale. Spogliare con un software la compagna del presidente della Regione e trasformarla in uno strumento di propaganda è una cosa che trovo peraltro ridicola, oltre che profondamente grave”.

Lei denuncerà Vannacci?

“Certo. Ne ho già parlato con i miei avvocati. Quello che ha fatto è reato. Non si può consentirlo a nessuno, figuriamoci a qualcuno che chiede, anzi minaccia, di andare in Parlamento”.

E l’idea che ci potrebbe essere un’alleanza alle Politiche tra Vannacci e il vostro centrodestra?

“Beh. Sarebbe un problema serio. E naturalmente non solo per quest’ultimo, comunque emblematico episodio. Io avevo già espresso, anche prima di questa caduta, tutte le mie perplessità sull’ipotesi di un’alleanza con Vannacci…”

(da Repubblica)