SALVINI HA POI RINCULATO, PARLANDO DI “RAGIONAMENTO”, E I SUOI GIURANO CHE IL TEMA SI PORRÀ TRA UN MESE E MEZZO, QUANDO SCADRÀ IL DECRETO UCRAINA. I LEGHISTI NON NE VOTERANNO UN ALTRO, NEMMENO CORRETTO COME QUELLO DEL 2025. CHE POI È SOLO UNA QUESTIONE DI FORMA, VISTO CHE NEL 2026 L’ITALIA NON HA SPEDITO NEMMENO UN PACCHETTO DI MUNIZIONI A ZELENSKY…

Tra il primo e il secondo intervento di Matteo Salvini sul palco del congresso straordinario della Lega a Milano, c’è un trillo di cellulare che il capo del Carroccio non ha potuto ignorare: è Giorgia Meloni.

La premier non ha gradito un passaggio del discorso fiume del suo numero due, prima della rielezione al vertice del partito. L’ultimatum sulle armi a Kiev, lo stop da protocollare subito, nel prossimo Consiglio dei ministri.

Meloni chiarisce al vice che non può accettare aut aut. Che i patti sono altri e non ha senso mostrare la coalizione spaccata in una fase già così tribolata. Un conto è lanciare appelli alla pace, persino dichiarare che «a fine conflitto» si può riaprire al gas russo. Un altro è intervenire così, a gamba tesa. «Questo ci mette solo in difficoltà», il senso del ragionamento dell’inquilina di Palazzo Chigi.

Salvini incassa. E riprendendo la parola, dopo il voto a suo favore di 465 delegati, ricalibra i toni. Cambia la prospettiva: il suo è un «ragionamento». Segnali per Meloni. Pure dalle parti di Antonio Tajani insistono: la linea non cambia, è quella condivisa dal ministro degli Esteri e dalla presidente del Consiglio. Probabile un primo chiarimento oggi, nel vertice dei leader di maggioranza.

È l’ennesima sparata del segretario lumbard? I suoi giurano di no. Al prossimo Cdm – in calendario domani, con all’ordine del giorno un tema spinosissimo, la manovra – non verrà chiesto alcunché da parte del vicepremier. Ma se la guerra tra Kiev e Mosca continuerà nel ‘27, tra un mese e mezzo, a metà dicembre, il Carroccio porrà il tema: «Non siamo più disponibili a votare un altro decreto Ucraina», è l’avviso ai naviganti.

Nemmeno rivisto e corretto, come quello varato alla fine dell’anno scorso, con l’aggiunta degli aiuti principalmente «civili» al paese invaso. In realtà ormai è più forma che sostanza: dopo l’ultimo decreto Kiev, licenziato poco prima di capodanno ‘25 e in vigore per tutto il ‘26, non è stato spedito nemmeno un pacchetto di munizioni. […]

Il posizionamento politico torna utile, però, per la campagna elettorale ormai imminente. Meloni, come raccontato ieri da Repubblica, ha illustrato agli alleati la road map, anche se la direttiva è di negare le urne anticipate davanti a microfoni e taccuini: lascerà a marzo, dopo il consiglio europeo a Roma.

Dalla Lega continuano ad arrivare sbuffi di malumore, anche se Salvini con Meloni è stato chiaro: in tempo per il voto va approvata l’autonomia differenziata. Il Carroccio ha bisogno di un provvedimento bandiera, visto che il Ponte sullo Stretto è impantanato. L’autonomia è l’unica carta buona in mano a Salvini, che non a caso ha messo la scritta «Italia federale» nel simbolo.

(da agenzie)