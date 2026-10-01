I MALUMORI DI ZAIA, DI CUI NON SONO CHIARI I RUOLI (SARÀ ANCHE VICESEGRETARIO?) NÉ I MARGINI DI MOVIMENTO… E QUELLI DI GIORGETTI: “NOI SIAMO POPOLANI E NON POPULISTI. IO CREDEVO E CREDO IN UNA LEGA NAZIONALE, MA NON UNA LEGA NAZIONALISTA. SONO DUE COSE COMPLETAMENTE DIVERSE…”

Vince nettamente Matteo Salvini, confermato segretario con 465 voti, il 76%.

Ma non sfigura, pur perdendo, nemmeno Massimo Garavaglia che, candidatosi poco meno di dieci giorni prima del congresso straordinario, porta a casa il 24%: 146 voti (91 delegati su 705 non hanno votato) che indicano nuovi rapporti di forza dentro una Lega che solo un anno fa aveva riservato al segretario un’elezione per acclamazione.

il partito esce con alcune novità […] Salvini ha presentato la nuova versione del simbolo che porta con sé anche un nuovo nome. Basta Lega per Salvini premier, d’ora in avanti sarà Lega Italia federale. Il tema del federalismo, più volte sollevato dal fronte dei governatori, torna così in primo piano. E questo fa il paio con la mozione, approvata all’unanimità, che rilancia la questione settentrionale […] ecco un’altra novità da varare in tempi brevi, deve darvi corpo nominando i 9 componenti della segreteria politica per la cui istituzione è stato modificato lo statuto.

Il leader ha preso tempo (da una a due settimane), ma è dai nomi che verranno messi sul tavolo che si capirà se il nuovo organismo potrà lasciare il segno. Luca Zaia, per esempio, ci sarà? Salvini ieri ha chiuso il congresso salutando l’ex Doge e garantendo che «Luca ci darà sicuramente una mano». Ma dal Veneto non arrivano conferme in tal senso, anche perché non sono chiari i ruoli (sarà anche vicesegretario?) né i margini di movimento.

Il clima in cui si sono svolte le assise non è un buon viatico. Sono volate parole pesanti, attacchi personali, insinuazioni. Raramente si è vista una contrapposizione così forte dentro un partito che molti hanno paragonato ad «una famiglia».

aggiunge il ministro, nessuno spazio alle elezioni anticipate: «Abbiamo festeggiato il governo più longevo della storia della Repubblica. Non si capirebbe perché il governo più longevo non debba andare avanti fino all’ultimo giorno». Ad increspare la narrazione salviniana hanno provveduto lo sfidante Garavaglia e il ministro Giancarlo Giorgetti. […] Il ministro dell’Economia ha lanciato diverse stoccate. «Noi siamo popolani e non populisti» la prima. E poi: «Io credevo e credo in una Lega nazionale, ma non una Lega nazionalista. Sono due cose completamente diverse». Per concludere con un invito a non nascondere i problemi e un consiglio

(da agenzie)