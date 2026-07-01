BRAMBILLA È NEL MIRINO DA MESI, DOPO LA “FATWA” DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA, MARCO BUCCI (CHE PRETENDEVA DI DETTARE LA LINEA AL QUOTIDIANO)… HANNO FATTO FUORI, PER LOGICHE DI POTERE, UN UOMO NON CERTO DI SINISTRA CON LA SCHIENA DRITTA CHE NON SI E’ PIEGATO AI LORO INTERESSI

La società editrice italiana controllata dal Gruppo Msc ‘Blue Media’ annuncia in una nota che ‘in conseguenza delle proprie decisioni nella prospettiva della riorganizzazione aziendale, il dottor Michele Brambilla lascia da oggi la direzione de Il Secolo XIX, che viene assunta temporaneamente dal vicedirettore Andrea Castanini’.

‘Blue Media – prosegue la nota – ringrazia sentitamente il dottor Brambilla per la preziosa opera prestata nella prima fase di consolidamento e rilancio del giornale, che ha fatto seguito alla sua acquisizione da parte di Blue Media, conclude la nota.

“Leggo con sorpresa sull’agenzia ANSA che BlueMedia, l’editore del Secolo XIX, ha comunicato, con un giorno di anticipo rispetto agli accordi, la fine del mio rapporto di lavoro.

Leggo con ancor più grande stupore la frase ‘il dottor Michele Brambilla lascia da oggi la direzione del Secolo XIX’, formula che lascia intendere che si è trattato di una mia decisione.

La verità è che si tratta di un licenziamento: del tutto legittimo ovviamente, perché l’editore ha diritto di cambiare direttore quando vuole, ma pur sempre un licenziamento. La lettera di ‘comunicazione scioglimento rapporto di lavoro’ mi è stata consegnata questa mattina”. Così, in una nota, Michele Brambilla, ex direttore del Secolo XIX.

(da agenzie)