I RAGAZZI MINORENNI SI SONO VOLUTI FAR RICONOSCERE IN TERRA STRANIERA, TRA INSULTI, URLA, GESTI OSCENI. I VIDEO-SOCIAL HANNO PROVOCATO INDIGNAZIONE IN THAILANDIA – ALLA FINE L’AMBASCIATA ITALIANA HA DOVUTO METTERE UNA PEZZA, ESPRIMENDO “PROFONDO RAMMARICO” PER LE CAZZATE DI ‘STO BRANCO DI COJONCELLI. ORA LE SCUSE DEL GRUPPO, PROPRIO DAVANTI ALLA DONNA IN UNA STAZIONE DI POLIZIA

Alcuni degli studenti italiani in viaggio in Thailandia si sono scusati dopo l’accesa discussione con una donna del posto sulla metropolitana di Bangkok. Gli studenti, un gruppo in vacanza studio, parlavano a voce troppo alta sul vagone, ridevano e scherzavano disturbando altri viaggiatori. Una donna chiedeva loro di essere più educati e non urlare mentre una voce fuori campo l’aveva irrisa dicendo “Scusi se portiamo soldi al suo Paese”. Il video aveva scatenato un’ondata di indignazione in Thailandia. L’Ambasciata Italiana a Bangkok aveva emesso anche un comunicato ufficiale di scuse al Paese, condannando quanto successo.

Il video della donna, pubblicato sui social, è diventato virale. Ora le scuse del gruppo, proprio davanti alla donna in una stazione di polizia.

La polizia ha multato quattro degli studenti coinvolti con una pena pecuniara di 1000 baht, circa 30 dollari, a testa per gli insulti pubblici; mentre un altro studente è stato multato per 2000 baht, circa 60 dollari, per aver fatto un gesto osceno in video.

(da agenzie)