NEL MIRINO DEI SINDACATI C’È IL MINISTRO DEL MADE IN ITALY, ADOLFO URSO: “STA PORTANDO ALLA CHIUSURA DELL’ILVA, MELONI DEVE TOGLIERGLI IL DOSSIER” – LE TRATTATIVE PER LA CESSIONE SONO IN ALTO MARE



Sull’ex Ilva non c’è più spazio per mediare. I sindacati alzano il livello dello scontro. Soltanto l’intervento della presidente Giorgia Meloni, fanno sapere Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm, potrebbe far ripartire il confronto. Nel mirino delle tre sigle confederali finisce il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

«Ha fallito su tutta la linea, il capo del governo deve togliergli il dossier», ripetono all’unisono Michele De Palma, Ferdinando Uliano e Rocco Palombella. Nel frattempo, in tutti gli stabilimenti del gruppo la tensione è alle stelle. A Genova e Novi Ligure gli operai danno vita a blocchi stradali, cortei e assemblee con occupazione degli impianti.

Per oggi sono in programma assemblee a Taranto.

Gli addetti dell’ex colosso della siderurgia, poco meno di diecimila persone, sentono che il rischio di perdere tutto è altissimo. Fiom, Fim e Uilm lo ripetono senza troppi giri di parole: «Il cosidetto Piano corto presentato dal governo è di fatto

un piano morto che porterà alla chiusura a partire dal primo marzo».

«Il governo – accusano De Palma, Uliano e Palombella – dice che per altri 1.550 addetti, che si aggiungerebbero ai 4.550 collocati in cassa integrazione unilateralmente, ci sarà attività di formazione fino al 28 febbraio, ma è soltanto un escamotage per arrivare comunque alla chiusura a partire dal primo marzo».

La mobilitazione di Fiom, Fim e Uilm proseguirà fino a quando non sarà la presidente Meloni ad avocare a sé la vertenza, ritirando il piano presentato dal ministro Urso. L’unica salvezza possibile, secondo i tre sindacati dei metalmeccanici, passa dall’affidamento della fase di transizione ad una partecipata pubblica.

Il ministro Urso, dal canto suo, mostra distacco. «Noi che abbiamo rivalutato e riaffermato il ruolo dei sindacati, rispettiamo fino in fondo qualunque loro decisione», si limita a dire. Sulle accuse che gli piovono addosso per il piano di decarbonizzazione, calato sul tavolo senza alcun confronto con le parti sociali, ribadisce che si tratta di una decisione inevitabile.

A suo giudizio, infatti, il nuovo piano, che prevede un percorso di decarbonizzazione (tre forni elettrici e un Dri) da portare a termine in quattro anziché in otto anni, recepisce le richieste del Comune di Taranto.

Con il passare dei giorni aumentano i dubbi e le incertezze. La valutazione delle offerte di acquisto, che avrebbe dovuto concludersi entro il 15 novembre, è ancora in corso. I commissari di Acciaierie d’Italia continuano a confrontarsi con Bedrock Industries e Flacks group, i due fondi di investimento americani.

A questi, fa sapere Urso, si sono aggiunti due operatori extraeuropei, i cui nomi restano coperti. Nel frattempo gli impianti marciano al minimo.

(da agenzie)

