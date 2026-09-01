IL PREMIER UNGHERESE PÉTER MAGYAR SI DIVERTE A ROMA: DOPO AVER INCONTRATO PAPA LEONE XIV IN VATICANO, S’E’ DATO ALLA PAZZA GIOIA LUNGO LE VIE DELLA CAPITALE, TRA UN GIRO IN VESPA CON IL FIGLIO E UNA CAPATINA TRA I VICOLI DI TRASTEVERE
IL BALLO IN STRADA CON I PASSANTI SULLE NOTE DI “SARÀ PERCHÉ TI AMO” DEI RICCHI E POVERI
In Vespa per le strade di Roma, poi a ballare con i passanti curiosi a Trastevere sulle note di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Péter Magyar, il nuovo premier ungherese che ha sconfitto Viktor Orbán dopo sedici anni di governo, si è concesso qualche ora decisamente più informale nella Capitale dopo gli incontri istituzionali in Vaticano che lo hanno impegnato la mattina del 24 settembre.
Il video del premier che balla è diventato virale sui social: prima le immagini di Magyar che gira in Vespa con il figlio, poi quelle a Trastevere, che hanno fatto il giro del web.
Péter Magyar era arrivato a Roma per una visita ufficiale in Vaticano. Il 24 settembre, infatti, è stato ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico, per poi incontrare monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati.
(da Fanpage)
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