IL BALLO IN STRADA CON I PASSANTI SULLE NOTE DI “SARÀ PERCHÉ TI AMO” DEI RICCHI E POVERI

In Vespa per le strade di Roma, poi a ballare con i passanti curiosi a Trastevere sulle note di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Péter Magyar, il nuovo premier ungherese che ha sconfitto Viktor Orbán dopo sedici anni di governo, si è concesso qualche ora decisamente più informale nella Capitale dopo gli incontri istituzionali in Vaticano che lo hanno impegnato la mattina del 24 settembre.

Il video del premier che balla è diventato virale sui social: prima le immagini di Magyar che gira in Vespa con il figlio, poi quelle a Trastevere, che hanno fatto il giro del web.

Péter Magyar era arrivato a Roma per una visita ufficiale in Vaticano. Il 24 settembre, infatti, è stato ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico, per poi incontrare monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati.

(da Fanpage)