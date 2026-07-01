AI PRIMI DI MAGGIO C’E’ STATO L’INCONTRO TRA LA CAVALIERA E IL “DOGE”, AVVENUTO ALL’INSAPUTA DI SALVINI E TAJANI, A CASA DELLA PRESIDENTE DELLA FININVEST. ALLORA SI PARLÒ DI “PROGETTI EDITORIALI”, MA TRA I DUE LA SINTONIA E’ TOTALE ANCHE SULLE QUESTIONI POLITICHE, DALLE IMPRESE AI TEMI LIBERALI (DIRITTI LGBTQ+ E FINE VITA). L’EX “DOGE”, OLTRE 200MILA PREFERENZE IN VENETO ALLE ULTIME REGIONALI, POTREBBE ESSERSI (FINALMENTE) STANCATO DI RESTARE IN PANCHINA NEL CARROCCIO. E LA TELEVISIONE NON È MAI SOLTANTO TIVÙ: È UN SONDAGGIO CON LE TELECAMERE ACCESE

Capricci della politica: quando ti chiude una porta, ti può aprire uno studio tivvù. Raccontano dal Veneto che Luca Zaia sia pronto al debutto sul piccolo schermo. Chez Berlusconi, tendenza Marina. Canale Mediaset, ancora da definire: Rete4 o Italia Uno.

L’ex Doge, orfano del terzo mandato, che nel suo caso sarebbe stato il quarto, ai ferri cortissimi con Matteo Salvini, è pronto a portare il suo podcast Il Fienile — che in rete macina numeri sfavillanti: 110 milioni di utenti unici al mese sui vari social — in televisione.

Nei corridoi del Palazzo se ne parla dai primi di maggio, quando è venuta fuori la notizia dell’incontro riservato tra l’ex governatore del Veneto e la primogenita del Cavaliere, nella residenza meneghina di quest’ultima, a corso Venezia. Simposio politico-editoriale, forse pure catodico. Tanto che adesso, trapela dalla cerchia di Zaia, il progetto starebbe prendendo corpo sul serio. Non si è ancora alle firme, ma alle trattative sì.

Pare che il format prenderà ispirazione dal Maurizio Costanzo show: non più la chiacchierata one to one tra le rotoballe, com’è oggi, ma il salotto, le poltrone, le storie. Senza la bacchetta del maestro Demo. E senza il teatro Parioli: lo studio resterà quello che appare da settimane sui reel di Instagram e TikTok — l’ultimo ospite è stato il cardinale Matteo Zuppi, riflessioni tra il conclave e il fine vita — ovvero un capannone della “H Farm”, all’interno dello sterminato campus di Roncade che si allunga per 50 ettari tra l’hinterland di Venezia e il Trevigiano.

Difficile pensare che sia soltanto uno sfizio televisivo, quello di Zaia. La frattura politica con Salvini è una cicatrice di quelle che non si rimarginano.

L’ex Doge, che da fine ‘25 si è fatto appuntare i galloni di presidente del consiglio regionale del Veneto, ha tentato di capire, col resto dei governatori del Nord, se fosse possibile invertire la rotta di una Lega che arranca nei sondaggi, scavallata dallo scissionista Vannacci. Attendevano il raduno di Treviso, ai primi di luglio, per regolare i conti.

I salviniani, annusata l’aria, hanno disdetto tutto: niente raduno, niente strappi, niente notte delle scope. Si riunisce solo il «tavolo dei territori», pure ieri, con Roberto Calderoli che esaltava il «federalismo fiscale» appena licenziato dal consiglio dei ministri in 7 minuti di seduta. Al di là dei trionfalismo, il Carroccio resta un pentolone pieno di sbuffi e di malumori in attesa di sfogo. Difficile, per non dire impossibile, però, che il partito cambi mano prima delle Politiche.

E così l’ex governatore più popolare del Settentrione cambia palcoscenico. Non abbandona la politica, ma ne allarga il set.

Forse sarà soltanto un programma. Forse un esperimento pop.

O forse il trailer di qualcosa che deve ancora uscire. Perché la politica italiana ha un’antica passione per gli spin-off. E se un tempo dai salotti televisivi nascevano politici, oggi potrebbe accadere il contrario: un presidente di Regione che, rimasto senza terzo mandato, trova nel telecomando la via di fuga. E si sa che la televisione non è mai soltanto tivvù: è un sondaggio con le telecamere accese.

(da agenzie)