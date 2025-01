LA POSSIBILITÀ DI UN ACCORDO TRA IL GOVERNO E SPACE X NON PIACE AD 1 ITALIANO SU 2 (47.1%), MA È FAVOREVOLE IL 74,5% DEI SOSTENITORI DI GIORGIA MELONI



Il 61% degli italiani è persuaso che le esternazioni di Elon Musk siano delle importanti ingerenze sul nostro Paese e di questi il 51% lo interpreta come un fatto negativo. In generale il tycoon ha sempre esercitato – anche a nostra insaputa -, in maniera diretta e indiretta, la sua influenza economica, tecnologica e culturale su molte politiche a livello globale e quindi anche sull’Italia.

Ad esempio, attraverso la sua presenza nella proprietà del social X (ex Twitter), ha alimentato dibattiti universali in grado di influenzare sia i politici sia l’opinione pubblica, in particolare quando gli è capitato di esprimersi su temi come la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione o geopolitica.

Musk è visto come un pioniere nelle tecnologie emergenti. Con aziende come Tesla, Space X e Neuralink, è coinvolto, con la sua visione, in progetti che riguardano il futuro come la mobilità, l’esplorazione spaziale, la neuroscienza e l’intelligenza artificiale. Sono questi temi che affascinano le persone e soprattutto le nuove generazioni

Queste visioni, di un futuro migliorato grazie all’innovazione, risultano essere molto attrattive per i più giovani che sono sempre in cerca di cambiamenti radicali e positivi. E sono infatti proprio i rappresentanti della Generazione Z quelli che in maggioranza non riconoscono alcuna ingerenza nel nostro Paese (56.1%) da parte di Elon Musk.

La possibilità che ci possa essere un accordo tra il nostro Governo e la società Space X per il progetto Starlink per le connessioni satellitari e che può essere utilizzato anche in ambito istituzionale per attività di difesa e spionaggio, non piace ad 1 italiano su 2 (47.1%), mentre è ampiamente sostenuto dal 31.4%.

Questo test realizzato per la trasmissione Porta a Porta fa emergere anche tutto il giudizio politico delle risposte. Gli elettori dei partiti di governo leggono questa possibilità come una buona opportunità. In testa i sostenitori di Giorgia Meloni con il 74.5% delle indicazioni favorevoli, più freddi i suoi alleati con indicazioni benevoli intorno al 50%.

Tra le opposizioni si arriva anche a superare il 90% dei contrari in Alleanza Verdi e Sinistra (92.5%) e a sfiorare l’80% nel Partito Democratico (79.8%). Tuttavia, sono ancora una volta i più giovani il target che in netta maggioranza legge in maniera positiva un possibile accordo imprenditoriale tra il governo ed Elon Musk (60.1%).

Alessandra Ghisleri

per “La Stampa”

This entry was posted on domenica, Gennaio 26th, 2025 at 20:47 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.