GRAN PARTE DELL’OPINIONE PUBBLICA CONCORDA SULLA CONDANNA, SOLO PER IL 35% LA PENA INFLITTA AL GIOIELLIERE DI GRINZANE CAVOUR, CONDANNATO A 14 ANNI PER AVER UCCISO DUE RAPINATORI, È ECCESSIVA… SWG: “LA SPACCATURA POLITICA SU QUESTO TEMA APPARE PROFONDA. IL TEMA SI MOSTRA MOLTO DIVISIVO, MA È DIFFUSO IL RIFIUTO DI QUALSIASI RISCHIO DI UNA SITUAZIONE DI FAR-WEST”

Il caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per avere ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo mentre fuggivano dopo una rapina, ha suscitato reazioni diverse tra media e forze politiche.

Anche l’opinione pubblica risulta divisa sulla vicenda, tuttavia a prevalere è l’idea che le reazioni sproporzionate al torto subito debbano essere punite e che il perimetro dell’attuale legge sulla legittima difesa non debba essere ampliato.

La spaccatura politica su questo tema appare profonda. La maggioranza degli elettori di centrodestra caldeggia la non punibilità a prescindere per chi reagisce a un illecito e assume un atteggiamento critico nei confronti della condanna inflitta a Roggero.

Nell’ambito del centrosinistra, al contrario, prevalgono la spinta a mantenere la legge così com’è e l’approvazione della decisione della Cassazione nel caso specifico del gioielliere. Nel complesso, comunque, poco più di 1 su 4 sostiene la completa assoluzione di Roggero.

Risulta invece ampiamente condiviso il giudizio negativo nei confronti dell’obbligo di risarcire le vittime del reato di eccesso colposo di legittima difesa, ritenuto inopportuno da oltre la metà dei rispondenti.

Gli italiani rimangono inoltre saldamente contrari a qualsiasi tipo di allentamento delle limitazioni per la concessione del porto d’armi, anzi, poco meno della metà auspica criteri più selettivi.

Il tema si mostra molto divisivo, quindi, ma è diffuso il rifiuto di qualsiasi rischio di una situazione di far-west.

(da agenzie)