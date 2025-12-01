IL DELIRANTE MESSAGGIO DI “CORDOGLIO” DI TRUMP: “ERA PARANOICO E OSSESSIONATO DA ME. È VENUTO A MANCARE CAUSA DELLA RABBIA CHE HA CAUSATO AGLI ALTRI ATTRAVERSO LA SUA INCURABILE MALATTIA, CHE DEBILITA LA MENTE. È NOTA COME ‘SINDROME DA SQUILIBRIO DI TRUMP’. LA SUA EVIDENTE PARANOIA HA RAGGIUNTO NUOVE VETTE MENTRE LA MIA AMMINISTRAZIONE SUPERAVA OGNI OBIETTIVO” (CHIAMATE LA CROCE VERDE)

La morte di Rob Reiner e di sua moglie è “molto triste”. Lo afferma Donald Trump sulsuo social Truth. Alle condoglianze il presidente però accompagna anche delle dure critiche: “è mancato insieme alla moglie Michele a quanto pare a causa della rabbia che ha causato agli altri attraverso la sua grave, inflessibile e incurabile malattia, una malattia che debilita la mente nota come ‘sindrome da derangement di Trump’, a volte chiamata anche tds”.

“Era noto per aver fatto impazzire la gente con la sua furiosa ossessione per il presidente Donald J. Trump, con la sua evidente paranoia che ha raggiunto nuove vette mentre l’amministrazione Trump superava ogni obiettivo e aspettativa di grandezza, e con l’età d’oro dell’America alle porte, forse come mai prima. Che Rob e Michele riposino in pace”, ha messo in evidenza Trump.

(da agenzie)