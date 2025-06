IL PD ATTACCA: “COSÌ SI CONSEGNANO A MUSK LE INFRASTRUTTURE ITALIANE STRATEGICHE” … MA IL CONTRATTO DA 1,5 MILIARDI CON L’AZIENDA DEL MILIARDARIO KETAMINICO È IN STAND-BY. QUIRINALE E CROSETTO SONO MOLTO DUBBIOSI SULL’AFFIDABILITÀ DI STARLINK



Le norme sullo spazio sono legge, il Senato dà il via libera definitivo al provvedimento che apre la porta all’ingresso di Elon Musk nella gestione delle comunicazioni strategiche del Paese, anche se la decisione politica non è ancora stata presa. Attaccano le opposizioni, mentre la maggioranza parla di «traguardo strategico».

Il punto più delicato, però, è quello descritto dall’articolo 25, dove si prevede la «costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari», di fatto un sistema che dovrà «garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle reti terrestri, un instradamento alternativo». Insomma, una rete che dovrebbe assicurare le comunicazioni strategiche in situazioni di crisi, di gravi emergenze, conflitti.

Ebbene, secondo la legge approvata, questa «riserva» dovrebbe funzionare attraverso satelliti «gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all’Ue o all’Alleanza atlantica». La formula è generica, ma sostanzialmente sono solo due i possibili gestori in campo: il consorzio europeo Govsatcom, pubblico, finanziato dalla Commissione Ue, o Starlink di Musk.

L’opposizione non ci sta. Dice Francesco Giacobbe, Pd: «No a un Ddl che può consegnare a Elon Musk infrastrutture italiane strategiche. No a un Ddl privo di governance pubblica che non punta sull’Italia e sull’Europa per disegnare il futuro del nostro Paese». E

Enrico Borghi (Iv) aggiunge: «Il testo è velleitario, le risorse sono poche. Ed è fragile, perché non sceglie tra il modello pubblico europeo e le start-up private Usa. E cosa farà il governo ora che è finita la luna di miele tra Musk e Trump?»

(da agenzie)

