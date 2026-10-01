LE PRIORITÀ PER IL PAESE SECONDO MELONI: LE TARGHE PERSONALIZZABILI. NELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA MANOVRA, LA PREMIER HA ANNUNCIATO: “INTRODUCIAMO LA POSSIBILITÀ, PER CHI SE NE VORRÀ AVVALERE, DI AVERE DELLE TARGHE PERSONALIZZATE. CI SI POTRÀ PIÙ O MENO SBIZZARRIRE COME SI RITIENE, OVVIAMENTE SOSTENENDO UN COSTO. E QUALCOSA MI DICE CHE LA CREATIVITÀ DEGLI ITALIANI QUI POTREBBE FARSI VALERE”
IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI INCISIVI E DAVVERO IMPORTANTI PER LA VITA DEI CITTADINI, MARTORIATI DALLE TASSE E DALL’INFLAZIONE, CI DOBBIAMO ACCONTENTARE
«Una nota che si potrebbe definire di colore: introduciamo la possibilità, per chi se ne vorrà avvalere, di avere delle targhe personalizzate. Ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo. E qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi valere».
La premier Giorgia Meloni, presentando lo schema della manovra 2027, rilancia la possibilità di avere targhe personalizzate già prevista dal Codice della strada ma ancora priva di norme attuative.
(da agenzie)
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