IN CALO FDI, AVS SOPRA LA LEGA… SALGONO PD E M5S



Prima Supermedia Agi/Youtrend dopo il referendum costituzionale. La vittoria del no ha scatenato un terremoto politico dentro il governo. Tensioni nella maggioranza, dimissioni di Andrea Delmastro, sottosegretario alla giustizia, e Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto al ministero della Giustizia e di Daniela Santanchè al Turismo, cambi di incarichi dentro Forza Italia. Nonostante il numero di rilevazioni sia ancora limitato (durante le due settimane che hanno preceduto il referendum, quasi nessun istituto ha pubblicato dati sulle intenzioni di voto ai partiti) si intravedono già delle tendenze interessanti: su tutte, il calo di FdI al 28,2% (il dato peggiore dalle Europee 2024) e la crescita di M5S (+1,3% rispetto a un mese fa). Ma soprattutto, in termini aggregati, il sorpasso del campo largo (Pd-M5S-Avs-Iv/+Ee) rispetto al centrodestra.

La Supermedia liste

FdI 28,2 (-0,6)

Pd 21,8 (+0,2)

M5S 13,2 (+0,8)

Forza Italia 8,9 (+0,2)

Verdi/Sinistra 6,7 (=)

Lega 6,3 (-0,2)

Futuro Nazionale 3,6 (+0,4)

Azione 3,0 (-0,3)

Italia Viva 2,2 (=)

+Europa 1,5 (-0,1)

Noi Moderati 1,2 (+0,1)* non rilevato da Youtrend

La Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra 44,6 (-0,5)

Centrosinistra 30,0 (+0,1)

M5S 13,2 (+0,8)

Terzo Polo 5,2 (-0,3)

Altri 7,0 (-0,1)

Supermedia Coalizioni 2026

Campo largo 45,4 (+0,9)

Centrodestra 44,6 (-0,5)

Futuro Nazionale 3,6 (+0,4)

Azione 3,0 (-0,3)

Altri 3,4 (-0,5)

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Marzo 26th, 2026 at 20:46 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.