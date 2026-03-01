SUPERMEDIA YOUTREND: SORPASSO DEL CAMPO LARGO SUL CENTRODESTRA
IN CALO FDI, AVS SOPRA LA LEGA… SALGONO PD E M5S
Prima Supermedia Agi/Youtrend dopo il referendum costituzionale. La vittoria del no ha scatenato un terremoto politico dentro il governo. Tensioni nella maggioranza, dimissioni di Andrea Delmastro, sottosegretario alla giustizia, e Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto al ministero della Giustizia e di Daniela Santanchè al Turismo, cambi di incarichi dentro Forza Italia. Nonostante il numero di rilevazioni sia ancora limitato (durante le due settimane che hanno preceduto il referendum, quasi nessun istituto ha pubblicato dati sulle intenzioni di voto ai partiti) si intravedono già delle tendenze interessanti: su tutte, il calo di FdI al 28,2% (il dato peggiore dalle Europee 2024) e la crescita di M5S (+1,3% rispetto a un mese fa). Ma soprattutto, in termini aggregati, il sorpasso del campo largo (Pd-M5S-Avs-Iv/+Ee) rispetto al centrodestra.
La Supermedia liste
FdI 28,2 (-0,6)
Pd 21,8 (+0,2)
M5S 13,2 (+0,8)
Forza Italia 8,9 (+0,2)
Verdi/Sinistra 6,7 (=)
Lega 6,3 (-0,2)
Futuro Nazionale 3,6 (+0,4)
Azione 3,0 (-0,3)
Italia Viva 2,2 (=)
+Europa 1,5 (-0,1)
Noi Moderati 1,2 (+0,1)* non rilevato da Youtrend
La Supermedia coalizioni 2022
Centrodestra 44,6 (-0,5)
Centrosinistra 30,0 (+0,1)
M5S 13,2 (+0,8)
Terzo Polo 5,2 (-0,3)
Altri 7,0 (-0,1)
Supermedia Coalizioni 2026
Campo largo 45,4 (+0,9)
Centrodestra 44,6 (-0,5)
Futuro Nazionale 3,6 (+0,4)
Azione 3,0 (-0,3)
Altri 3,4 (-0,5)
(da agenzie)
Leave a Reply