IL PRANZO A ROMA TRA ANDREA STROPPA E IL FONDATORE DEL M5S

A pranzo per due ore, uno di fronte all’altro, a parlare di tecnologia, di intelligenza artificiale e, chissà, di politica. Tra Beppe Grillo e Andrea Stroppa è scoccata una scintilla di simpatia. Uno, il fondatore del Movimento 5 stelle, defenestrato da Giuseppe Conte, desideroso di riprendersi il simbolo e non ancora sazio di esperimenti politici. L’altro, esperto di informatica, in passato nello staff che curava la sicurezza di Twitter (oggi X), considerato il referente in Italia di Elon Musk. C’erano già stati dei contatti e delle affettuosità online: tra post sul blog grillino per lodare Musk e post su X di Stroppa che celebrava il Movimento delle origini. Pare che lo stesso patron di Tesla e SpaceX sia molto interessato alle idee del fondatore del M5s.

Dunque, appuntamento nel solito hotel dove alloggia Grillo quando viene a Roma (il comico era arrivato lunedì per partecipare al ricevimento all’ambasciata cinese), al tavolo anche gli ex parlamentari M5s Marco Bella, Elio Lannutti e Luca Carabetta. «Di cosa abbiamo parlato? Di tutto – spiega Bella -. Di acqua pubblica, rinnovabili e governo delle città». Ma si sta intavolando una collaborazione, volta a sviluppare un nuovo progetto politico? «Mai dire mai, non mettiamo limiti alla provvidenza – risponde Lannutti -. Stroppa è una brava persona e Grillo è un genio».

La suggestione segue le indiscrezioni uscite in concomitanza con la partecipazione del comico al podcast di Fedez, una decina di giorni fa, quando si era parlato di un’associazione rivolta ai giovani e basata sull’intelligenza artificiale. Difficile capire quanto ci sia di vero. Ma solo una settimana fa, ospite di un convegno, Stroppa si è espresso in questi termini: «La politica ripete che deve governare l’intelligenza artificiale. Io propongo il contrario: usiamo l’intelligenza artificiale per controllare la politica». E poi su X ha scritto: «L’intelligenza artificiale non è senza rischi, ma dobbiamo smetterla di vivere nella paura. L’Italia ha ancora una finestra aperta, ma è veramente piccola. Se ci affacciamo, si vedono ancora le stelle»

(da la Stampa)