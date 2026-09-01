LA NOTIZIA ARRIVA DA UNA FONTE GOVERNATIVA EGIZIANA, IL FATTO SAREBBE GRAVISSIMO PERCHE’ IL MOTIVO DEI CONTATTI SAREBBE QUELLO DI “TROVARE UNA VIA D’USCITA LEGALE CHE NON COMPROMETTA LE RELAZIONI TRA I DUE PAESI”… QUINDI TRATTEREMMO CON GLI ASSASSINI DI UN ITALIANO PER MANTENERE BUONI RAPPORTI?

Il sito egiziano indipendente Mada Masr afferma, citando una fonte governativa, che ci sia stata “una telefonata tra responsabili egiziani e italiani di alto livello prima della pronuncia della sentenza su Regeni per trovare una via d’uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due Paesi’.

Fonti di Palazzo Chigi interpellate al riguardo smentiscono categoricamente la notizia riportata dal sito definendola ‘falsa’. E al riguardo ricordano che l’ultimo contatto tra Meloni e al-Sisi risale al 23 luglio scorso, in occasione della festa nazionale egiziana.

(da agenzie)