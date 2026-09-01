IL GUAIO PER GIORGIA MELONI È CHE SENZA VANNACCI NON RIUSCIREBBE A SUPERARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO PREVISTA DALLA NUOVA LEGGE ELETTORALE

“Futuro nazionale è indispensabile al centrodestra per vincere”, ha rilanciato ieri Roberto Vannacci attaccando la maggioranza convinto che l’effetto domino arriverà con le prossime Politiche.

Il Melonellum è una legge elettorale proporzionale con un cospicuo premio di maggioranza. Di base, i partiti ottengono un numero di seggi corrispondente alla percentuale di voti che hanno guadagnato alle urne.

Con una variabile decisiva: la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere ottiene un bonus extra di 70 deputati e 35 senatori. Per chi incassa il premio, è comunque previsto un tetto massimo di 220 seggi alla Camera (il 55% su 400) e di 113 al Senato (il 56,5% di 200). Al netto delle circoscrizioni Estero.

E, allora, quanto potrebbe pesare il partito dell’ex generale nella coalizione di centrodestra?

Un sondaggio di Izi, presentato della trasmissione l’Aria che Tira su La 7, realizzato tra il 16 e il 18 settembre, mostra che l’effetto Vannacci nel centrodestra è modesto e vale il + 2,2%, ma è determinante per far scattare il premio di maggioranza.

La coalizione guidata da Giorgia Meloni con il partito dell’ex militare, infatti, supererebbe l’attuale 41,5%, soglia che non consente di ottenere il correttivo fissato dallo Stabilicum, arrivando insieme a Futuro Nazionale al 43,7%.

“La somma del 7,2%, tanto vale il partito di Vannacci al momento non è dunque algebrica ma ha pesi e contrappesi che ricadono sui partiti di maggioranza, mettendo in fuga soprattutto gli elettori della Lega, che passerebbe dal 5,6 % al 4,9% e di FdI che dal 27,2% scivolerebbe al 24,7%. Più contenuto l’effetto su Forza Italia che dal 7,6% arriverebbe al 6,7%”.

In altre parole: Futuro Nazionale sottrae voti a tutti i partiti della coalizione, “pescando appena il 2,2 % altrove. Qualora il partito di Vannacci corresse da solo, guadagnerebbe il 7,2%, ma anche in coalizione otterrebbe il 6,4 %, attestandosi come secondo partito della coalizione”.

(da Repubblica)