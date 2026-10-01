HA AMMESSO DI “NON AVER NESSUN RIMORSO”: “SONO ENTRATO IN AZIONE LÌ PERCHÉ È UN COVO DI ISLAMISTI” – IN CASA DELL’UOMO SONO STATI TROVATI UN CORANO, UNA BIBBIA, UNA COPIA DEL MEIN KAMPF DI ADOLF HITLER E DEL MATERIALE INNEGGIANTE AL RASSEMBLEMENT NATIONAL

Emmanuel Macron, in riferimento alla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon (Lfi) e al Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen, ha denunciato “una disinibizione dell’antisemitismo per alcuni e una disinibizione del razzismo per altri” e ha invocato un “risveglio” in seguito all’Attentato “terroristico razzista” di Trappes.

Intervistato sul canale YouTube HugoDécrypte sui possibili responsabili di un clima talvolta razzista che potrebbe aver favorito l’Attentato di venerdì, Macron ha dichiarato che vi sono “movimenti politici che hanno permesso che ciò si instaurasse nell’estrema destra”, citando il Rassemblement national e “coloro che sono loro vicini”. Ha inoltre fatto riferimento a “una forma di disinibizione nel linguaggio”, a “un razzismo diffuso nell’atmosfera” e a “una disinibizione della violenza”.

Kevin T, l’autore del presunto Attentato razzista a Trappes e La Verrière, che ha causato un morto e sette feriti, è stato trasferito nella notte tra mercoledì e giovedì presso il tribunale giudiziario di Parigi, in vista di una sua possibile incriminazione da parte di un giudice antiterrorismo: è quanto scrive l’agenzia France Presse citando una fonte vicina all’inchiesta.

Lunedì, il procuratore antiterrorismo, Olivier Christen, ha spiegato che Kévin T., 39 anni, “non contesta la materialità dei fatti”, ma nega “la natura razzista dei suoi reati”. Venerdì mattina, a bordo della propria Renault Clio, l’uomo residente nel dipartimento di Yvelines, vicino Parigi, e sconosciuto ai servizi di intelligence ha ucciso a colpi di arma da fuoco Pengo Bossio Wangi, un cittadino francese di 26 anni originario della Repubblica Democratica del Congo, e ha ferito altre sette persone, tra cui diverse di origine africana o maghrebina, tra Trappes e La Verrière.

Kévin T., il responsabile dell’attentato razzista di Trappes, vicino a Parigi, ha affermato di non avere “nessun rimorso” ed ha ammesso di aver mirato a persone musulmane, africane o nordafricane. Nella sua adizione – ha dichiarato oggi il procuratore in una conferenza stampa – l’attentatore ha riconosciuto la “premeditazione” del suo gesto: “Ha ammesso di aver specificamente preso di mira persone che sono di tipo musulmano o africano, o nordafricano e di aver scelto il luogo della sua azione perché, ha detto, ‘è un covo di islamisti'”.

Durante le perquisizioni a casa di Kevin T., autore dell’attentato razzista di Trappes, sono state trovate armi e caricatori. Ma anche un Corano, una Bibbia e un esemplare del Mein Kampf di Adolf Hitler. Poi, contrariamente a quanto era stato smentito nei giorni scorsi, anche materiale inneggiante al Rassemblement National di Marine Le Pen. “Trenta adesivi – ha detto il procuratore in una conferenza stampa – avevano la scritta ‘Viva la Francia, RN, fiero di essere francese'”.

Kevin T. ha detto agli inquirenti di aver disegnato egli stesso gli adesivi e di averli poi ordinati on line. Si è fatto poi fotografare durante un evento dell’associazione Francia-Palestina, precisando di aver voluto “infiltrare la sinistra”.

(da agenzie)