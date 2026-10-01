UN GIUDICE FEDERALE HA BLOCCATO LA CAMPAGNA DI PRESSIONE DEL TYCOON SUI FUNZIONARI ELETTORALI: CON LA SCUSA FARLOCCA DI IMPEDIRE IL VOTO ILLEGALE, TRUMP INTERFERISCE CON LA GESTIONE DELLE ELEZIONI E PRIVA DEL DIRITTO DI VOTO ALCUNI CITTADINI

Un giudice federale ha bloccato le varie tattiche adotatte dell’amministrazione Trump per fare pressione sui funzionari elettorali. Lo riporta Cnn.

In un misura d’urgenza, la giudice Trina Thompson ha affermato che anche se le azioni vengono dipinte come tentativi “per impedire il voto illegale da parte dei non cittadini, è probabile che tali iniziative finiscano per interferire con la gestione delle elezioni e privare del diritto di voto gli elettori che ne hanno titolo”.

Il provvedimento impedisce al Dipartimento di Giustizia di chiedere che le schede siano separate e che gli elettori vengano cancellati dai registri elettorali (ANSA)

“Se vincono i democratici avremo una depressione economica. Se vincono i repubblicani avrete 5.000 dollari in tasca, il dividendo Trump”. Lo ha detto il presidente americano nel corso di un comizio in Florida ribadendo che distribuirà 5.000 dollari a ogni americano adulto se i consevatori vinceranno alle elezioni di metà mandato.

“L’unico vincolo è che dovrete spenderli negli Stati Uniti”, ha messo in evidenza Donald Trump. I democratici “vogliono aumentare le tasse e vogliono aprire i confini”.

“Barack Obama è stato un presidente terribile. Con me siamo nell’età dell’oro”. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in Florida, durante il quale ha attacco Fox perché concede più tempo ai democratici “che a me. Non sono contento”.

“Dovete andare a votare. Votate come se il mio nome fosse sulla scheda: per qualche motivo se c’è il mio nome, le gente va a votare. Abbiamo vinto ogni volta che il mio nome era sulla scheda”. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in Florida, durante il quale è stato interrotto da almeno tre manifestanti.

“Sono perdenti e sono pagati, ora tornano a casa e la madre li prende a schiaffi e gli dice di non farlo più”, ha aggiunto il presidente Usa. “Sono pagati da Soros, li paga 250 dollari”, ha detto Trump paragonando i manifestanti con quanto sta accadendo in Francia con le proteste. “Succederà anche qui se vincono i democratici. Volete andare in Francia a studiare la rivoluzione?”, ha poi provocato.

I democratici vogliono “confiscare le vostre pistole e le vostre armi. Ma noi difenderemo il secondo emendamento. L’ultima volta che i democratici sono stati al potere ci hanno lasciato l’inflazione più alta di sempre”.

Il candidato democratico al Senato in Michigan, Abdul El-Sayed, è un “jihadista. Se siete ebrei e afroamericani e votate per El-Sayed non siete intelligenti”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso di un comizio in Florida criticando anche James Talarico, il candidato dem al Senato in Texas. “E’ vegano”, ha detto Trump attaccando i democratici per essere dei “pazzi. Vogliono mutilare i vostri figli: uno esce come Jimmy e torna come Sara. Ma voi della Florida non consentirete che questo accada”.

(da agenzie)