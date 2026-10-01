DOPO GIORNI IN STRADA HA OTTENUTO UN COLLOQUIO DI LAVORO

Mamadou Sy ha 39 anni, viene dal Senegal e abita da un anno e mezzo a Coriano, un paesino in provincia di Rimini. Ogni giorno si piazza sul ciglio della strada non lontana da casa sua – racconta Il Resto del Carlino – e si ferma ore e ore mostrando un cartello con scritto: «Cerco lavoro, so fare tante cose. Ho esperienza come magazziniere, aiutocuoco, bracciante, muratore, cassiere… Sono una persona motivata, con impegno e passione per il lavoro». Mamadou non avrebbe mai pensato che proprio quel cartello un giorno gli avrebbe fatto trovare un lavoro grazie ai social.

L’incontro inaspettato

Mercoledì 28 ottobre, poco dopo le 9, lungo quella strada passava il direttore del San Marino green festival, Gabriele Geminiani. L’ha osservato con curiosità ed è andato oltre. Dopo un po’ però è tornato indietro, è sceso dalla sua auto e si è fermato a parlare con Mamadou. «Mi ha raccontato la sua storia – rivela al Resto del Carlino – e mi ha spiegato perché aveva deciso di cercare il lavoro in quel modo, come fosse uno che fa l’autostop. Abita lì vicino, ha solo una bicicletta elettrica per muoversi, ma mi è sembrato un ragazzo perbene e volenteroso». Proprio per questo Geminiani, prima di congedarsi da lui, gli ha fatto una promessa. «Ho assicurato a Mamadou che avrei raccontato sui social il nostro incontro e il motivo per cui se ne sta lì in strada con quel cartello, per cercare di dargli una mano a trovare lavoro».

Il colloquio grazie ai social

Nel giro di poche ore sono arrivati centinaia di commenti al post su Facebook pubblicato da Geminiani. E, tra questi, anche messaggi di persone che hanno offerto un lavoro a Mamadou. Un imprenditore incontrerà Mamadou per un colloquio di lavoro. «Ho chiamato mercoledì sera Mamadou e mi è sembrato una persona in gamba, con tanta voglia di lavorare – racconta Fatmir Osmani, 51enne albanese, proprietario di una piccola azienda specializzata in tetti a Corpolò nel Riminese – e se tutto andrà per il verso giusto, lunedì Mamadou comincerà a lavorare con noi».

(da agenzie)