PRIMA DEI GAZEBO APPUNTAMENTO IN PIAZZA: “A DICEMBRE MOBILITAZIONE CONTRO IL GOVERNO MELONI”. MA SE LE PRIMARIE SI FANNO A FEBBRAIO E POI SI VOTA PER LE POLITICHE A MAGGIO, DIVENTERA’ MOLTO DIFFICILE RICOMPATTARE IL CENTROSINISTRA DOPO I GAZEBO

Il campo largo accelera. Dalla call tra i quattro leader sono state definite le future tappe della coalizione progressista: “Dalla settimana prossima inizierà il confronto per definire il programma della coalizione entro novembre.

Parteciperanno ai tavoli le forze di opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l’urgenza di costruire un’alternativa di governo alla destra – si legge nella nota congiunta della segretaria del Pd Elly Schlein, del presidente del M5s Giuseppe Conte e dei leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al temine del loro incontro

Infine abbiamo concordato che le primarie si terranno entro il mese di febbraio con l’obiettivo di farne un importante appuntamento di partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista”, si legge ancora.

L’appuntamento telefonico + iniziato alle 11 e i quattro leader sono andati avanti per circa tre ore call. Alla fine, la roadmap in vista delle politiche del 2027 è stata definita. Non solo primarie e programma. Prima dei gazebo i leader si sono dati appuntamento in piazza.

“Sulla scorta di quanto anticipato la settimana scorsa, abbiamo convenuto di organizzare nel mese di dicembre, mentre si discute questa pessima manovra, una mobilitazione a carattere nazionale per l’alternativa a 4 anni di governo Meloni che hanno prodotto carovita, crescita prossima alla zero e aumentato le diseguaglianze.

(da agenzie)