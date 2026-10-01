IL VOLO SAREBBE STATO ORGANIZZATO DA JASON MILLER, CONSIGLIERE DI DONALD TRUMP

L’aereo a bordo del quale Flavio Bolsonaro è fuggito dal Brasile verso gli Stati Uniti è stato pagato da un intermediario tramite un conto bancario statunitense.

Lo ha dichiarato all’Afp Luis Grande, titolare della compagnia Baires Fly, al telefono dalla Florida.

“Sono stato ingaggiato da un broker che conosco da dieci anni che vive negli Stati Uniti” ha detto. Il senatore conservatore di 45 anni è arrivato in Florida con la sua famiglia mercoledì a bordo di un jet privato.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e dal New York Times, il volo è stato organizzato da Jason Miller, consigliere di Donald Trump. La Casa Bianca non ha rilasciato nessun commenti in merito. Dopo il suo arrivo a Miami, Bolsonaro ha denunciato sui social media una “frode elettorale” – smentita dal suo stesso schieramento e dalla giustizia elettorale brasiliana – e ha dichiarato di voler “guidare” l’opposizione brasiliana dal suo esilio.

(da agenzie)