IN NORD CAROLINA, PER TIRARE A CAMPARE, LA META’ DELLE OPERATRICI SANITARIE DIPENDE DAGLI AIUTI PUBBLICI: “IL COSTO DELLA VITA È DIVENTATO UNA FOLLIA” – MENTRE GLI AMERICANI ARRANCANO, TRUMP HA SPESO 47.1 MILIARDI DI DOLLARI PER LA SUA FOLLE GUERRA IN MEDIO ORIENTE

«L’America a prezzi esorbitanti». Le lavoratrici del settore sanitario, un settore che contribuisce al dinamismo del mercato del lavoro, sono diventate il simbolo del crescente divario di reddito nel Paese, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine, martedì 3 novembre. Reportage dalla Carolina del Nord di Le Monde.

Sonya Hall non ne va molto fiera, ma ha deciso di saltare la messa domenica 25 ottobre. Per prendersi una pausa. Oh, non molta, solo un’ora o due. Poi dovrà andare a lavorare. Il giorno del Signore è sacro in Carolina del Nord, ma le sue pazienti lo sono ancora di più.

Questa assistente domiciliare si prende cura ogni fine settimana di due donne, di 78 e 80 anni. Fa la spesa per loro, il bucato, le pulizie, le aiuta a muoversi, a lavarsi… Il tutto per 18,75 dollari l’ora (16,60 euro), ovvero circa la metà della paga oraria media negli Stati Uniti, dove il costo della vita è salito alle stelle negli ultimi anni.

Le settimane di questa donna afroamericana di 60 anni, che vive nella zona di Raleigh-Durham, non sono certo più tranquille. Il martedì e il giovedì sono dedicati ad Amazon, il suo secondo lavoro, quello di cui si guadagna da vivere, sul quale non si dilunga. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì sono dedicati alle sedute di dialisi. […]L’elenco delle sue priorità si riassume in poche parole. «Avrei bisogno di una migliore copertura sanitaria, di uno stipendio più alto, ma soprattutto di qualche giorno di ferie», dice mentre si sistema la fascia rosa che nasconde i suoi apparecchi acustici. Andiamo a casa delle persone per prenderci cura dei loro cari, ma nessuno si rende conto che anche noi abbiamo bisogno che qualcuno si prenda cura di noi.»

Sabato 24 ottobre, Sonya Hall ha dedicato alcune delle sue rare ore di tempo libero per unirsi a una cinquantina di operatrici sanitarie in un’iniziativa porta a porta organizzata da Care in Action.

L’organizzazione cerca di riunire queste figure professionali per rivendicare salari migliori e sostiene i democratici in vista delle elezioni di medio termine. La Carolina del Nord, dove la legislazione è ostile al sindacalismo, è a maggioranza repubblicana, ma il seggio al Senato che sarà in palio martedì 3 novembre potrebbe benissimo passare alla sinistra.

Le operatrici sanitarie a domicilio hanno argomenti validi da far valere. I loro lavori sono essenziali, ma gli stipendi sono bassi, gli orari irregolari, i vincoli pesanti… Costituiscono di fatto la nuova classe operaia americana. E sono diventate il simbolo di questa economia detta «a K», secondo l’espressione di alcuni economisti: mentre la fascia delle famiglie più abbienti si arricchisce, grazie ai propri portafogli azionari alimentati dai titoli legati all’intelligenza artificiale, quella dei più poveri sprofonda sotto il peso di un’inflazione galoppante.

Senza l’esplosione del settore dell’assistenza, e in particolare dell’assistenza domiciliare, le statistiche americane sull’occupazione presenterebbero un quadro desolante da due anni a questa parte. Il mantenimento di un basso tasso di disoccupazione, al 4,2%, lo deve in gran parte a questo settore.

Il presidente americano, Donald Trump, è stato eletto con la promessa di rilanciare l’occupazione industriale per gli uomini, in particolare negli Stati del Midwest. La realtà è un po’ diversa: la stabilità del mercato del lavoro si basa su lavori precari, destinati alle donne, spesso di colore o immigrate.

«Questi lavori sono caratterizzati da discriminazioni razziali e di genere; storicamente, in questo Paese, erano le donne di colore ridotte in schiavitù a svolgere gratuitamente il lavoro di assistenza», spiega Jenn Stowe, direttrice generale dell’Alleanza Nazionale dei Lavoratori Domestici. Le grandi leggi sociali approvate negli anni ’30 avevano specificatamente escluso due categorie, i lavoratori agricoli e i collaboratori domestici, per lo più neri, per non turbare gli Stati segregazionisti del Sud.

La retribuzione delle lavoratrici del settore assistenziale dipende direttamente da due fattori: dal massimale di rimborso fissato da Medicaid, il programma federale di assicurazione sanitaria per le persone indigenti o con disabilità, e dall’importo della commissione prelevata dalle agenzie di assistenza domiciliare, gli intermediari che mettono in contatto i clienti e gli assistenti domiciliari.

Roxie Burns, 53 anni, ha scoperto le sottigliezze di questo sistema quando è arrivata a Charlotte tredici anni fa, proveniente da Akron, nell’Ohio. […] Questo sabato, Roxie Burns è venuta a fare porta a porta accompagnata dal suo assistito, Robert, 58 anni. Lui sorride molto, la segue ovunque. A volte lei gli pulisce il naso, gli asciuga gli occhiali. I due non si separano mai.

«Ha la mente di un bambino di 9 anni», spiega lei. Robert vive a casa sua, una soluzione speciale negli Stati Uniti che evita alle persone non autosufficienti di ricorrere a centri specializzati. In cambio, Roxie Burns riceve 976 dollari al mese. Lo Stato ritiene che lei lavori poche ore al giorno, mentre lei stima di fare a volte turni di venti ore:

«Medicaid non ti paga per le ore di sonno. Ma se il tuo assistito è il tipo che cerca di uscire di casa nel cuore della notte, sei obbligata a vegliare su di lui.» È il caso di Robert, incallito vagabondo notturno. Ha attaccato dei campanellini alle porte, per evitare che se la svigni.

La maggior parte degli assistenti domiciliari non riesce a vivere solo con il proprio stipendio e deve integrarlo con quello di un altro lavoro. L’America dei doppi lavori. «A volte sono addirittura tre», precisa Amanda Wilson. Questa assistente sanitaria certificata si occupa principalmente di anziani allettati. I turni vanno da due a otto ore al giorno, a seconda delle esigenze – e soprattutto delle disponibilità economiche – della persona, e vengono retribuiti con 13 dollari l’ora.

Al momento ha un solo cliente: il secondo è deceduto a marzo. Per colmare la perdita di reddito, questa assistente sanitaria di 35 anni ha quindi seguito dei corsi di contabilità. Attualmente si occupa della fatturazione per un’organizzazione di cure palliative.

Per quanto Amanda Wilson aumenti le ore di lavoro, i soldi sembrano svanire sempre più in fretta, erosi dall’insaziabile inflazione, quel male che sta divorando gli Stati Uniti sin dalla pandemia di Covid-19. Dopo un picco del 9% nel 2022, si era registrato un rallentamento verso la fine del mandato del presidente democratico Joe Biden (2021-2025). Ma le politiche di Donald Trump, in primo luogo la guerra commerciale e il conflitto in Iran, iniziato alla fine di febbraio, hanno rimesso in moto la macchina.

L’aumento generale dei prezzi si attesta attualmente al 3,7% su base annua e supera il 20% dal 2021. L’inflazione sui beni di prima necessità, che colpisce in modo più specifico le famiglie più povere, sfiora il 30% negli ultimi cinque anni. E alcune voci di spesa sono esplose negli ultimi mesi. È il caso della benzina, che è aumentata del 50% dal blocco dello stretto di Ormuz e dallo scoppio della crisi energetica. È tuttavia impossibile fare a meno dell’auto nella Carolina del Nord.

Nella Carolina del Nord, quasi il 50% delle operatrici sanitarie dipende dagli aiuti pubblici, di cui il 24% da Medicaid e quasi la stessa percentuale dai buoni alimentari, secondo Chanelle Croxton, che coordina la campagna di volantinaggio per Care in Action:

«Queste donne svolgono un lavoro fondamentale, ma non riescono né a provvedere al proprio sostentamento né a sfamare le loro famiglie; sono intrappolate in un circolo vizioso a causa della mancanza di investimenti pubblici. Eppure, senza l’assistenza domiciliare, il Paese semplicemente non potrebbe funzionare. È il fondamento della società: senza di essa, tutto crolla.»

Così Sonya Hall, Roxie Burns, Amanda Wilson e le altre bussano alle porte per perorare la loro causa. Per rendere le operazioni più efficaci, Care in Action utilizza un’applicazione sviluppata da un’azienda vicina al Partito Democratico, che si basa sui dati elettorali, numerosi e precisi negli Stati Uniti.

L’organizzazione punta così sui quartieri a maggioranza nera e democratica, dove i tassi di affluenza alle urne sono bassi, per incoraggiare gli abitanti ad andare a votare. In questa America divisa, fare campagna elettorale significa meno convincere gli altri e più mobilitare i propri sostenitori.

(da agenzie)